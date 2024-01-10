"Там камни, глина, шишки, ветки" — В Минспорте Беларуси объяснили, чем Раубичи отличаются от Оберхофа

🎤 Мнение

Опубликовано: 10.01.2024 13:56 , Обновлено: 10.01.2024

Первый замминистра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович в эфире гостелеканала "Беларусь 5" раскритиковал проведение биатлона в немецком Оберхофе и рассказал, почему, по его мнению, IBU должен проводить соревнования в Раубичах.

Дорохович объявил, что сегодня Раубичи “готовы к проведению соревнований любого уровня, даже самого высокого”.

“Поэтому мы конечно же приглашаем всех к нам в Раубичи, в том числе и IBU [Международный союз биатлонистов], которое который год уже подряд говорит о том, что в январе, к сожалению, кроме Оберхофа нет других площадок. Есть! Вот она площадка [Раубичи]”, — сказал чиновник.

Он считает, что “Оберхоф вообще не готов”.

“Там камни, глина, там шишки, там ветки. Спортсмены, функционеры, все возмущены тем, что там происходит. Сегодня говорят, что на нормальных лыжах бежать невозможно. Там результаты показывать невозможно. Картинка отвратительная. Организация никакая», — выразил мнение Дорохович.

[info_b]Оберхоф является центром зимнего спорта (прыжковые трамплины, бобслейная трасса, лыжный стадион и т.д.). На биатлонном стадионе DKB-Ski-Arena ежегодно (с 1984 года) проводятся этапы Кубка мира по биатлону. Также там прошел чемпионат мира по биатлону в 2014 и 2023 годах.[/info_b]

На вопрос журналиста, другие ли технологии там технологии, заместитель министра ответил, что “технологии в Раубичах и Оберхофе одни и те же”.

“Отношение, наверное, разное. Ответственное отношение. Мы всегда рады встречать гостей и всегда сделаем все, чтобы эти гости были довольны. Мы не будем спать, не будем есть, но мы сделаем так, чтобы трасса была готова, инфраструктура была готова. Мы всегда очень-очень-очень радушно встречаем гостей. Поэтому здесь дело исключительно в отношении”, — заявил он.

Напомним, белорусских биатлонистов отстранили от участия в международных соревнованиях после начала войны в Украине. Теперь они соревнуются, например, с россиянами в “Кубке Содружества”.

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