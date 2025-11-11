Тайные сигналы и судья-режиссер. В МВД раскрыли подробности подставных матчей на 1XBET

Опубликовано: 11.11.2025 11:24 , Обновлено: 11.11.2025

В Минске после громкого задержания 19 человек, которых следствие считает причастными к организации фиктивных спортивных турниров, в МВД раскрыли некоторое подробности обвинения. По утверждениям ГУБОПиК МВД, с 2021 года под прикрытием международной букмекерской компании 1XBET проводились постановочные батскетбольные и теннисные матчи. Причем судьи на некоторых вели себя как режиссеры постановки.

“Спектакли на спортивных площадках”

Как заявил начальник 2-го отдела 5-го управления ГУБОПиК МВД подполковник милиции Сергей Ванагель, матчи-«спектакли» разыгрывались на площадках в Минске и области. “Клиенты и не подозревали: спортсмены выполняли указания организаторов, в нужный момент резко меняя ход игры”, - утверждает представитель правоохранительных органов.

По версии следствия, организаторы создавали полную иллюзию реальных соревнований. “Они придумывали дружинам названия и даже распределяли места в турнирной таблице. Фальшивая статистика нужна была, чтобы обвести вокруг пальца пользователей”, - пояснил Ванагель.

“Тайные сигналы”

Следствие утверждает, что матчи транслировались практически в круглосуточном режиме - дело оказалось очень прибыльным. По словам оперативников, на баскетбольной площадке подавались тайные сигналы, а теннисные турниры шли в беззвучном режиме, что позволяло судье зачитывать указания игрокам прямо на корте - чем не режиссер на репетиции спектакля.

В распоряжении следствия оказались кадры, где организатор одергивает баскетболистов, которые, по его мнению, слишком увлеклись борьбой. Как утверждают в ГУБОПиК, фигурант упрекнул спортсменов-исполнителей: “Играйте реалистично, соблюдая основные правила, но не забывайте о нужном результате”.

Финансовые масштабы

По данным следователей, еженедельно головной офис букмекерской конторы отправлял белорусскому филиалу переводы в криптовалюте на организацию матчей. “По самым скромным подсчетам, всего за четыре месяца фигуранты выручали порядка миллиона долларов”, - заявил Сергей Ванагель.

Однако при обысках были изъяты денежные средства, криптоактивы и техника на сумму около 500 тысяч долларов.

[infb]Следует отметить, что все задержанные считаются невиновными до вынесения приговора судом. А сама букмекерская компания 1XBET, не имеющая лицензии в Беларуси, ранее уже попадала в скандалы, связанные с нарушением прав клиентов в других странах.

Расследование продолжается, и окончательные выводы о степени вины каждого из участников дела будут сделаны по его завершении и определены только судом. [/infb]

Ранее представитель 1xBet Алекс Саммерс дал небольшое интервью порталу Sigma. По словам Саммерса, 1xBet не имеет никакого отношении к организации и трансляции договорных и подставных турниров в Беларуси. Он заявил, что компания лишь покупала видеопотоки у сторонних поставщиков. А в 1xBet считали все соревнования законными.

ГУБОПиК задержал в Минске 19 организаторов договорных матчей, транслировавшихся на 1XBET