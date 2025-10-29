ГУБОПиК задержал в Минске 19 организаторов договорных матчей, транслировавшихся на 1XBET

Опубликовано: 29.10.2025 19:25 , Обновлено: 29.10.2025

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси провело масштабную спецоперацию, в результате которой были задержаны 19 руководителей и участников организованной преступной букмекерской группы. Вообще же речь идёт о 200 соучастниках.

По данным МВД, с 2021 года задержанные путем мошенничества похищали деньги граждан через сайт международной букмекерской конторы 1XBET. В министерстве заявили, что эта букмекерская контора не имеет лицензии на деятельность на территории Беларуси и является здесь незаконной.

В ведомстве утверждают, что основной схемой мошенничества была организация договорных турниров по баскетболу и теннису, трансляции которых шли на сайте букмекерской конторы. В милиции уверены, что таким образом преступники получали гарантированный доход, в то время как игроки, ставившие на исходы, теряли свои средства.

В ходе обысков на спортивных объектах, в офисах в Минске и Минской области были изъяты оргтехника, документация, денежные средства и криптовалюту. Общую сумму изъятого в МВД оценили примерно в полмиллиона долларов США.

По предварительной информации, силовики установили около 200 участников незаконных спортивных соревнований. Руководили группой люди, которые уже на протяжении нескольких лет находятся в федеральном розыске в Российской Федерации за организацию преступного сообщества.

По факту их деятельности возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению всех потерпевших от действий злоумышленников.