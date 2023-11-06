Свёнтек обыграла Соболенко в полуфинале итогового турнира WTA

Опубликовано: 06.11.2023 07:40 , Обновлено: 06.11.2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила сопернице из Польши Игу Свёнтек в полуфинальном матче Итогового турнира WTA 2023 в мексиканском Канкуне в ночь на понедельник, 6 ноября. Вторая ракета мира обыграла первую в двух сетах со счётом 6-3, 6-2. Матч длился 1 час и 37 минут.

Как отметил эксперт российского портала Sport.ru, игра у Соболенко в этом матче “откровенно не получилась”.

“Уж очень много ошибалась первая ракетка мира. Да и в целом Соболенко действовала на корте чересчур прямолинейно, просто, не заставляла Свёнтек двигаться, поэтому в обороне полька чувствовала себя легко. А вот у Иги постоянно менялись темп и сила атак, из-за чего белоруска часто и густо срывала ответы либо в аут, либо в сетку”, - прокомментировал игру спортивный обозреватель.

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Сама Свёнтек назвала игру своим “самым напряженным и самым хорошим матчем” Итогового турнира WTA 2023.

“Я счастлива, что смогла показать вам свою игру, несмотря на то, что на протяжении всей недели здесь было не просто”, - прокомментировала итоги матча победительница на корте.

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Что касается проигравшей, то когда Соболенко после матча попросили в трёх словах описать её неделю в Канкуне и ещё тремя словами - сам сезон, она ответила следующее:

“Что касается моего выступления здесь… оно было сложным. Ужасным. Не лучшим. Очень грустно… А что касается этого сезона? Невероятный. Потрясающий. Самый лучший. Мне бы хотелось сказать об этом турнире только самое лучшее”, - процитировали Соболенко западные СМИ.

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Напомним, полуфинальный матч переносили из-за непогоды - он должен был состояться в ночь на субботу, 5 ноября, но сыграть теннисисткам удалось всего 16 минут — игру приостановили из-за дождя, когда на табло было 2:1 в пользу польской теннисистки.

Соболенко и Свёнтек сыграли в полуфинале итогового турнира WTA всего 16 минут. Но это ещё не конец