Соболенко и Свёнтек сыграли в полуфинале итогового турнира WTA всего 16 минут. Но это ещё не конец

Опубликовано: 05.11.2023 08:44 , Обновлено: 05.11.2023

В ночь на субботу, 5 ноября, в мексиканском Канкуне должен был состояться полуфинальный матч Итогового турнира WTA 2023 между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и её соперницей из Польши Игой Свентек, с которой Соболенко на турнире сражается не только за титул, но и за звание первой ракетки мира по итогам нынешнего сезона. Однако сыграть теннисисткам удалось всего 16 минут - игру приостановили из-за дождя.

Соперницы успели разыграть лишь первые три гейма в 1-м сете. В четвёртом, когда на табло было 2:1 в пользу польской теннисистки, при счете 30:30 на подаче Соболенко игру вынуждены были остановить. Встречу перенесли на 8-й игровой день - игру пообещали возобновить в ночь на 6 ноября.

Уже известно, что в финале Итогового турнира WTA 2023 победительница этой встречи сыграет против американки Джессики Пегулы, которой ранее удалось уверенно обыграть другую спортсменку из США Кори Гауфф - матч закончился со счетом 6:2, 6:1 в пользу Пегулы.

Отметим, что встреча Соболенко и Свентек - не единственный перенесенный матч на турнире в Канкуне. Из-за непогоды организаторам также пришлось перенести встречи в парном разряде. Так, днём ранее 4 ноября, поединок немки Лауры Зигемунд и россиянки Веры Звонарёвой и парой американок Кори Гауфф и Джессикой Пегулой прервали при счете 6:3, 1:1.

В соцсетях подобные переносы подогрели недовольство любителей тенниса, которые ранее уже раскритиковали Женскую теннисную ассоциацию за недостаточно продуманную для такого уровня соревнований организацию игр в Канкуне. Под постом о переносе матча Соболенко и Свентек на официальной страничке WTA в соцсети X (бывший Twitter) пользователи предложили и вовсе свернуть игры в Мексике и “попробовать ещё раз через год”.

“Может в следующий раз мы не будем обустраиваться в месте, где в разгаре сезон ураганов”, - предложила другая пользовательница соцсети, подчеркнув, что “учитывая обстоятельства” все спортсмены выступали на играх “впечатляюще”.

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Ужасные погодные условия, с которыми порой приходилось бороться спортсменам на теннисных кортах параллельно с соперниками, наглядно продемонстрировало видео с Кори Гауфф, у которой ветер вывернул наизнанку зонтик, под которым она укрывалась, пережидая дождь на корте.

[Twitter_widget url=“https://x.com/TheTennisLetter/status/1720951787715445221?s=20”]

Напомним, ещё до официального старта Итогового теннисного турнира WTA Finals белорусская теннисистка Арина Соболенко раскритиковала его организаторов, и большинство соперниц поддержало её критику. В этом году соревнования решили проводить в мексиканском Канкуне, но, несмотря на тёплый приём, организовать тренировки ведущим теннисисткам мира на высшем уровне организаторам не удалось.

«Я недовольна» — Соболенко раскритиковала организаторов финала WTA. Соперницы поддержали