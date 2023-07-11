Суд оштрафовал экс-тренера солигорского «Шахтёра» на 185 тыс. рублей за договорные матчи

Опубликовано: 11.07.2023 13:18 , Обновлено: 11.07.2023

В суде Московского района Минска 11 июля вынесли приговор бывшему тренеру солигорского футбольного клуба «Шахтер» Владимиру Нидергаусу. Его признали виновным в организации договорных матчей и оштрафовали на 5 тыс. базовых величин (на сегодня это 185 тыс. рублей).

Обвинения бывшему тренеру предъявили по частям 1, 2 статьи 253 Уголовного кодекса, “Подкуп участников и организаторов спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов”. Максимальное наказание по этой статье предусматривается в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Однако, суд ограничился штрафом, поскольку тот сотрудничал со следствием, и освободил Нидергауса из-под стражи в зале суда, заменив меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную сил, передает агентство БелТА.

У Нидергауса ещё есть время для обжалования приговора и подачи апелляции.

Напомним, контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола (АБФФ) принял решение лишить чемпионского титула за 2022 год солигорский футбольный клуб “Шахтер” из-за договорных матчей с участием этой команды. Наград лишили и минский “Энергетик-БГУ”.

АБФФ лишила чемпионства Беларуси солигорский «Шахтер»

У “Шахтера” также отобрали турнирные очки в чемпионатах 2023 и 2024 годов и наложили штраф в размере 10 тыс. базовых величин (370 тыс. рублей).

Как следует из материалов суда, о проведении матчей Нидергаус договоривался с тренером минского клуба «Энергетик-БГУ» Анатолием Юревичем и футболистом бобруйской «Белшины» Дмитрием Гомзой. Как следствие в заключительном туре «Шахтер» одержал победу над «Белшиной», взял чемпионский титул, а минский «Энергетик-БГУ» уступил «Динамо». Сообщается, что обвинения с тренера «Энергетика-БГУ» сняли после того, как он раскаялся в содеянном.