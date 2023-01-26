Олимпийский совет Азии позвал белорусских спортсменов на свои Игры

Опубликовано: 26.01.2023 15:29 , Обновлено: 26.01.2023

Олимпийский совет Азии (ОСА) 26 января предложил белорусским и российским спортсменам поучаствовать в аналоге Олимпийских игр — Азиатских играх. Однако не всем.

ОСА поддержал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о солидарности с Украиной, санкциях против России и Беларуси и статусе спортсменов из этих стран.

Организация согласилась с МОК, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях.

Поэтому пригласила белорусов и россиян принять участие в соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх. Однако только тех, кто «имеет право на участие».

В ОСА подчеркнули, что ожидают решения МОК по поводу «строгих условий» возвращения спортсменов из Беларуси и России.

[info_b]Азиатские игры — аналог Олимпийских игр для стран Азии. Ближайшие соревнования должны пройти с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. В отдельных видах спорта на них будут разыграны квоты на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.[/info_b]

Какие условия выдвинул МОК?

Напомним, 25 января МОК предложил допустить к соревнованиям белорусских и российских спортсменов в «нейтральном» статусе при условии, что они «не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине». И не только.

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