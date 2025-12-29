Совмин решил выделить 8,43 млрд. рублей на физкультуру и спорт Беларуси

Опубликовано: 29.12.2025 12:44 , Обновлено: 29.12.2025

Совет министров решил потратить 8,43 млрд. рублей на физическую культуру и спорт в Беларуси. Такая сумма прописана в утверждённой правительством отраслевой госпрограммой на ближайшую пятилетку - с 2026 по 2030 год.

В пресс-службе правительства 29 декабря сообщили, что пятилетнюю программу “Физическая культура и спорт” уже подписал премьер-министр страны Александр Турчин. В ней - две подпрограммы. Первая направлена на развитие физической культуры белорусов (подпрограмма “Активный образ жизни”), вторая - на развитие их спортивных достижений (подпрограмма “Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса”).

В документе, который пока не выложили в открытый доступ, прописали конкретные достижения, которые власти страны рассчитывают увидеть к 2030 году, по итогам реализации обеих подпрограмм.

В частности, правительство рассчитывает на то, что через пять лет не меньше 35% белорусов будут активно заниматься физкультурой и спортом, а число тех, кто официально выполнит нормативы ГТО (“Готов к труду и обороне”) достигнет как минимум 64,5 тыс. человек.

[inf]Нормы ГТО — это установленные для разных возрастов показатели уровня физической подготовки человека (для мужчин и женщин они различаются). В Беларуси нормы ГТО на официальном уровне вернули в июле 2023 года. В соответствующем постановлении Министерства спорта и туризма физкультурно-оздоровительная программа комплекса ГТО разделена на 6 ступеней. Каждой из них соответствует определенный возраст “физкультурников”.

Согласно тексту постановления, нагрудный знак белорусы могут получить, выполнив нормативы ГТО на официальных спортивно-массовых мероприятиях. Чтобы получить бронзовый значок, по каждому нормативу нужно получить не менее 5 баллов, серебряный значок - не менее 7 баллов, золотой значок - не менее 9 баллов.[/inf]

Есть и определённые “административные” показатели вовлечённости белорусов в спортивную жизнь страны. Так, Совмин ожидает, что к 2030 году:

загруженность действующих физкультурно-спортивных сооружений по посещаемости составит 89,6%, а по времени использования - 92,3%,

будет построено ещё не менее 31 бассейна, физкультурно-оздоровительного и многофункционального комплекса,

не менее 30% агрогородков обзаведутся собственными комплексными спортивными площадками,

будет открыто не менее 100 новых физкультурно-оздоровительных групп для инвалидов и физически ослабленных лиц.

Для профессиональных спортсменов правительство также прописало конкретные целевые показатели. Так, от них потребовали не ниже четвёртого ️общекомандного места в комплексных международных спортивных мероприятиях, таких как Игры стран СНГ или Спортивные игры стран БРИКС и не менее 300 золотых, серебряный и бронзовых медалей на Олимпийских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы в олимпийских дисциплинах.

Кроме того, в утверждённой правительством программе указано, что за будущую пятилетку не менее 3800 белорусских спортсменов должны будут выполнить квалификационные нормы для присвоения спортивных званий “Мастер спорта Республики Беларусь международного класса” и “Мастер спорта Республики Беларусь”.

Кстати, в начале декабря Международный олимпийский комитет снял ограничения на участие юных спортсменов с белорусскими и российскими паспортами в международных соревнованиях. Решение было поддержано на 14-м Олимпийском саммите в Лозанне, где обсуждались итоги заседания Исполкома МОК 9-10 декабря.

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