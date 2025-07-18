Соболенко запустила YouTube-канал о своей «закулисной жизни»

🎥 Видео

Опубликовано: 18.07.2025 08:28 , Обновлено: 18.07.2025

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко создала собственный YouTube-канал, где уже опубликовала первое видео.

В дебютном ролике на английском языке, который длится около 6 минут, показано, как спортсменка и её команда проводят время в преддверии и во время турнира Уимблдон-2025.

Согласно описанию, на канале будет выходить серия видео под названием «Aryna’s Arena» («Арена Арины»). В ней планируется показывать «закулисную жизнь» теннисистки и её команды, личный рост, эмоциональные моменты и динамику отношений внутри коллектива. Первые выпуски должны быть посвящены недавнему выступлению на Уимблдоне и неудаче в полуфинале.

На момент публикации новости на канал подписались 12,7 тысячи человек, а первое видео собрало более 100 тысяч просмотров.

«Хочется умереть» — Соболенко снова не смогла пробиться в финал «ненавистного» Уимблдона