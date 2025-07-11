«Хочется умереть» - Соболенко снова не смогла пробиться в финал «ненавистного» Уимблдона

Опубликовано: 11.07.2025 08:36 , Обновлено: 11.07.2025

Первая ракетка мира Арина Соболенко 10 июля проиграла в трёхсетовой борьбе американке Аманде Анисимовой в полуфинале международного теннисного турнира - Уимблдона. Для Соболенко это уже третье поражение в полуфинале этого престижного турнира Большого шлема - в 2021 и 2023 годах спортсменка также остановилась в шаге от финала.

После поражения со счётом 6:4, 4:6, 6:4 на послематчевой пресс-конференции Соболенко всеми силами пыталась сдержать эмоции, чтобы всё снова не обернулось скандалом, как после её июньского поражением на “Ролан Гаррос”, когда она раскритиковала Коко Гауфф, заявив, что польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла бы матч, если бы играла она, а не Гауфф. Позже Соболенко публично извинилась за свои слова и лично поговорила с Гауфф.

На этот раз без комментариев в адрес соперницы также не обошлось, но Соболенко оказалась гораздо сдержанее. Она похвалила соперницу за её “агрессивную” игру и заявила, что Анисимова заслужила победу. При этом теннисистка призналась, что “разозлилась” на американку за то, что та, по всей видимости, начала праздновать очередное очко во втором сете ещё до того, как мяч пролетел мимо ракетки Соболенко.

“Она уже праздновала его. Я подумала, что это слишком рано. Потом она разозлила меня, сказав, что постоянно так делает. Но я была благодарна ей за это, потому что это действительно помогает мне продолжать бороться. Поэтому я вернулась, потому что в тот момент меня охватила настоящая злость”, - призналась Соболенко, которой всё же удалось взять второй сет.

Тем не менее, свою игру в целом она не смогла оценить положительно и признала в настоящей “ненависти” к Уимблдонскому турниру, который ей никак не удаётся покорить.

“Проигрывать — это ужасно, понимаете? Постоянно хочется умереть, не хочется существовать, это конец жизни. Каждый раз, когда ты участвуешь в этом турнире и доходишь до финального этапа, ты думаешь, что приближаешься к своей мечте. А потом проигрываешь матч и думаешь: “Ну всё, это конец”, - процитировало слова Соболенко на итоговой пресс-конференции издание The Guardian.

На вопрос, считает ли она, что эта неудача может вдохновить её на успех, 27-летняя спортсменка ответила, что ей “тяжело об этом думать”, но она “очень на это надеется.

“Я проиграла три полуфинала, три из них очень серьёзные. Потом мне запретили играть [в 2022 году]. Потом я получила травму. Так что сейчас у меня скорее негативные отношения с Уимблдоном, но я надеюсь, что однажды всё изменится и у меня будет с ним любовь”, - заявила теннисистка.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 7 июня Соболенко прервала серию триумфальных побед и проиграла в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису “Ролан Гаррос” своей сопернице из США Кори Гауфф. Эмоциональной оказалась не только сама игра теннисисток, но и послематчевая пресс-конференция, после которой на белоруску обрушилась волна хейта в соцсетях.

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