Соболенко вышла в финал WTA-1000 в Мадриде, где сразится с первой ракеткой мира

Опубликовано: 03.05.2024 07:54 , Обновлено: 03.05.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной и вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого составляет более 7,6 миллиона евро.

Встреча спортсменок завершилась победой Соболенко над Рыбакиной со счётом 1:6, 7:5, 7:6 (7:5). Они провели на корте 2 часа 17 минут. Во время игры белоруска четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки. Кроме того, Соболенко осуществила три брейк-пойнта из восьми заработанных.

“В первом сете я испытывала большие трудности, однако следующие подачи придали мне больше веры в то, что у меня ещё есть шансы в этом матче”, — поделилась белорусская теннисистка.

В финале турнира, призовой фонд которого составляет более 7,6 миллиона евро, 25-летняя Арина Соболенко сыграет против первой ракетки мира, 22-летней представительницы Польши Иги Свёнтек.

На пути к финалу белоруска также обыграла польскую теннисистку Магду Линетт, американок Робин Монтгомери и Даниэль Коллинз, а также россиянку Мирру Андрееву.

[info_b]Арина Соболенко является двукратной победительницей турнира в Мадриде — в 2021-и и 2023-м годах. В финале прошлого соревнования белоруска обыграла Игу Свёнтек, а в 2021 году была сильнее австралийки Эшли Барти.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Арину Соболенко заметили в компании бизнесмена и основателя бренда Oakberry Георгиоса Франгулиса на турнире в испанском Мадриде. В соцсети Х появилось видео, на котором заметно, как мужчина кладёт свою руку ниже талии спортсменки.

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