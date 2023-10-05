Соболенко вырвалась в 1/4 теннисного турнира в Пекине

Опубликовано: 05.10.2023 17:10 , Обновлено: 05.10.2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко 5 октября обошла свою соперницу из Италии и прошла в 1/4 финала турнира категории WTA 1000 в Пекине.

В третьем круге турнира белоруска сражалась с итальянкой Ясмине Паолини 1 час 39 минут. Матч выдался для первой ракетки чуть менее напряженным, нежели с британкой Кэти Бултер, где на корте две спортсменки провели 2 часа 33 минуты.

В итоге Соболенко одержала победу с итоговым счётом — 6:4, 7:6 (7:4).

Следующий матч 1/4 хардового турнира белорусская теннисистка проведет с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной.

После завершения встречи Соболенко поблагодарила китайскую публику за поддержку и рассказала о своих эмоциях.

“В Китае я чувствую невероятную поддержку. Вот почему я хочу оставаться на соревнованиях так долго, насколько это возможно. Я должна выкладываться в матчах полностью, чтобы иметь возможность ещё раз насладиться этой атмосферой. Что касается встречи с Еленой, я выйду на корт завтра и сделаю всё возможное, чтобы одержать победу”, — подчеркнула она.

Стоит напомнить, что призовой фонд China Open-2023 составляет $8 127 389. А завершится турнир должен в столице Китая уже 8 октября.

[info_b] До этого две белорусских теннисистки выбыли из соревнований в Пекине на ранних стадиях. Александра Саснович (WTA: 86) завершила выступление в первом круге квалификации, проиграв бразильянке Лауре Пигосси, а Виктория Азаренко проиграла представительнице Польши Магде Линетт во время встречи 1/32 финала.[/info_b]

Ранее Телеграф писал о том, что после напряженного матча у первой ракетки мира явно «открылось второе дыхание», в прекрасном настроении на площадке во время интервью она сказала фразу на китайском языке и вызвала бурю аплодисментов со стороны фанатов.

Слова Соболенко в Пекине вызвали бурные аплодисменты китайцев. Что сказала?