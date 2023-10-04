Слова Соболенко в Пекине вызвали бурные аплодисменты китайцев. Что сказала?

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Опубликовано: 04.10.2023 10:58 , Обновлено: 04.10.2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко смогла прорваться в третий круг турнира WTA, который в эти дни проходит в Пекине. После напряженного матча у первой ракетки мира явно «открылось второе дыхание», в прекрасном настроении на площадке во время интервью она сказала фразу на китайском языке и вызвала бурю аплодисментов со стороны фанатов.

В столице Китая белорусская теннисистка во втором круге WTA обошла свою соперницу из Великобритании Кэйти Бултер (56-я в рейтинге WTA) со счётом 7:5, 7:6 (7:2).

Встреча далась белоруске нелегко, она восемь раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных.

Как только азарт матча утих, Соболенко устроила на площадке уже не теннисное представление для зрителей. По просьбе одного из организаторов игры белоруска повторила за ним по-китайски “Я вас всех люблю”, и эти слова вызвали восхищение и бурю оваций поклонников тенниса на трибунах корта.

“Wǒ ài nǐmen!” (“I love you all!”)@SabalenkaA ? #ChinaOpen pic.twitter.com/pWYviMseS3

— wta (@WTA) October 3, 2023

[info_b]Напомним, призовой фонд хардового турнира China Open-2023 составляет $8 127 389, а завершится он должен в столице Китая уже 8 октября. В следующий раз на корте Соболенко будет сражаться с 36-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмине Паолини.[/info_b]

[info_b]Ранее две белорусских теннисистки выбыли из соревнований в Пекине на ранних стадиях. Александра Саснович (WTA: 86) завершила выступление в первом круге квалификации, проиграв бразильянке Лауре Пигосси, а Виктория Азаренко проиграла представительнице Польши Магде Линетт во время встречи 1/32 финала.[/info_b]

Соболенко пробилась в третий круг теннисного турнира WTA в Пекине