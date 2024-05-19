Соболенко второй раз подряд проиграла Свёнтек в финале турниров WTA-1000

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Опубликовано: 19.05.2024 11:22 , Обновлено: 19.05.2024

В ходе решающей битвы, которая состоялась в субботу, 18 мая, Арина Соболенко уступила польке Иге Свёнтек, завоевавшей свой 21-й титул на соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. К слову, призовой фонд турнира составил более 5,5 миллионов долларов.

В историческом матче первая и вторая ракетки мира встретились в финале в Риме, где Ига Свёнтек выиграла у Соболенко со счётом 6:2 и 6:3. Польской теннисистке потребовался 1 час и 29 минут, чтобы обыграть белоруску в восьмой раз, сообщили в WTA.

“Я знала, что если буду усердно работать и правильно настроюсь, победа вполне достижима. Я счастлива, что внимательность и дисциплина на протяжении всего турнира помогли мне в этом”, — сказала после турнира Ига Свёнтек.

Полька также победила Соболенко в финале Mutua Madrid Open две недели назад и стала третьей теннисисткой, которая выиграла Рим и Мадрид в одном и том же году. Динара Сафина сделала дубль в 2009 году, а Серена Уильямс последовала её примеру в 2013 году.

После Рима ведущие теннисистки мира будут готовиться к старту на втором в сезоне турнире серии “Большого шлема” — открытому чемпионату Франции, который пройдёт на парижских кортах “Ролан Гаррос” с 26 мая по 9 июня.

«На этот раз я не забуду и начну с Иги. Я надеюсь, что мы доберёмся до финала “Ролан Гаррос”. Там я постараюсь добиться большего, чем сегодня”, — отметила после финала белорусская теннисистка.

Ранее Telegraf.news писал, что Арину Соболенко заметили в компании бизнесмена и основателя бренда Oakberry Георгиоса Франгулиса на турнире в испанском Мадриде. В соцсети Х появилось видео, на котором заметно, как мужчина кладёт свою руку ниже талии спортсменки.

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