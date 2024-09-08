Соболенко впервые завоевала чемпионский титул US Open

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Опубликовано: 08.09.2024 08:51 , Обновлено: 08.09.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в субботу, 7 сентября, одержала победу в финале Открытого чемпионата США по теннису среди женщин US Open. До сих пор этот престижный чемпионский титул никак не покорялся белорусской спортсменке. Однако в этом году, несмотря на перенесённую недавно травму и бурную поддержку "домашних" трибун в адрес её американской соперницы Джессики Пегулы, на корте в Нью-Йорке Соболенко наконец-таки удалось заполучить заветный трофей.

В финале чемпионата вторая ракетка мира обыграла Джессику Пегулу, которая сейчас занимает 6-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 7:5.

Для белорусской теннисистки в этом сезоне это уже вторая значимая победа на турнирах серии “Большого шлема” - в январе ей также покорился чемпионский титул Australian Open.

“Много раз я думала, что уже близка к завоеванию титула чемпиона US Open. Наконец-то я получаю этот прекрасный трофей”, — сказала Соболенко, принимая заслуженную награду.

Обращаясь к своим фанатам в соцсетях, чтобы поделиться с ними радостью от победного матча, теннисистка с иронией поблагодарила болельщиков на трибунах, которые, как отметили комментаторы, в течение всего матча понятным образом оказывали большую поддержку американской сопернице Соболенко.

“Спасибо огромное за вашу поддержку, даже несмотря на то, что вы поддерживали Джессику чуть больше, чем меня. Но я всё равно чувствовала, что многие из вас в этот день были на моей стороне”, - с улыбкой отметила теннисистка.

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На пресс-конференции, последовавшей за церемонией награждения, Соболенко также отметила, насколько важно для не было получить этот престижный чемпионский титул. По её словам, теперь она может считать, что “фамилия моей семьи вписана в историю тенниса”.

Организаторы чемпионата US Open также поделились кадрами, как встречала чемпионку её команда в раздевалке - традиционными “залпами” шампанского. После официальной торжественной церемонии награждения не обошлось и без другой традиции - отпить шампанского из чемпионского кубка.