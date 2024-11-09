Соболенко не вышла в финал WTA 2024. Как изменился топ-10 мирового рейтинга?

Опубликовано: 09.11.2024 09:55 , Обновлено: 09.11.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выбыла из турнира WTA Finals 2024, проиграв в полуфинале американке Кори Гауфф. А это значит, что спортсменка не сможет увеличить свой отрыв от занимающей второе место польки Иги Свёнтек в рейтинге WTA. Какова текущая ситуация в мировом рейтинге?

Перед началом турнира в Эр-Рияде на счету Арины Соболенко было 9016 очков. У занимающей второе место в мировом рейтинге Иги Святек - 7970 очков.

Белорусская и польская теннисистки получили по 400 очков за выступление на групповом этапе WTA Finals, так как выиграли по два матча. Но именно Соболенко вышла в полуфинал и имела отличный шанс увеличить свой отрыв.

В пятницу 8 ноября белоруска встретилась с Кори Гауфф и потерпела поражение со счетом 6:7(4:7), 3:6. Американка показала, что может играть с нынешней первой ракеткой мира. Она улучшила свой счет в матчах с белоруской до 5-4 в основной сетке и вышла в финал Турнира чемпионов.

[info_b]20-летняя Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 2010 года, вышедшей в решающий матч финала WTA. Четырнадцать лет назад аналогичный подвиг совершила Каролин Возняцки, датчанка польского происхождения (она проиграла в финале бельгийке Ким Клийстерс).[/info_b]

Таким образом, Соболенко упустила возможность увеличить отрыв от Свёнтек в рейтинге WTA. После престижных соревнований в Эр-Рияде он по-прежнему будет находиться на отметке 1046 очков.

Для белорусской спортсменки мечта о победе на чемпионате WTA в этом году осталась в прошлом. Ее лучшим результатом на соревнованиях пока остается финал 2022 года. В Форт-Уорте (США) ее остановила француженка Каролин Гарсия.

Однако, в качестве утешения Соболенко остается наслаждаться завершением сезона в качестве лидера рейтинга WTA. Белоруска вернется на профессиональный корт в январе на турнире WTA 500 в Брисбене. Затем ей предстоит защита титула на Открытом чемпионате Австралии Большого шлема.

Тем временем в субботнем финале 2024 WTA Finals встретятся американка Кори Гауфф и китаянка Цинвэнь Чжэн.

Ранее Telegraf.news писал, что польская теннисистка Ига Свёнтек 5 ноября проиграла американке Кори Гауфф во втором матче финального чемпионата WTA этого сезона в Эр-Рияде. Тем самым полька фактически “подарила” своей главной сопернице по рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруске Арине Соболенко звание первой ракетки мира.

Польская теннисистка Ига Свёнтек «подарила» Соболенко статус 1 ракетки мира