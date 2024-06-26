Соболенко вернулась к тренировкам после сорванного матча в Берлине. Пойдёт ли на Уимблдон?

Опубликовано: 26.06.2024 17:39 , Обновлено: 26.06.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко возобновила тренировки и, судя по всему, не намерена отказываться от участия в турнире "Большого шлема". Спортсменка появилась на тренировочном корте Уимблдона.

Напомним, что белоруска выбыла в четвертьфинале июньского турнира WTA 500 в Берлине. При счете 1:5 в соревновании с Анной Калинской спортсменка обратилась за помощью к врачам. Позже она опубликовала в своем аккаунте в Instagram мотивационное фото, которым дала понять, что проблемы со здоровьем не отменили её намерения попасть на турнир “Большого шлема”. Следует отметить, что неудача в Берлине не сказалась на рейтинге Соболенко, которая по-прежнему является третьей ракеткой мира.

Как сейчас обстоят дела со здоровьем Арины Соболенко, доподлинно неизвестно. Однако 26 июня в официальный аккаунте престижного турнира опубликовали видео, на котором 26-летняя белоруска выходила на корт Уимблдона с улыбкой. Там она провела совместную тренировку со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

С 25 июня начался квалификационный раунд Уимблдона, который определит основную сетку турнира в этом году. Сам турнир стартанёт 1 июля.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в своей карьере снялась с турнира во время матча. Всё из-за проблем со здоровьем.

Соболенко не доиграла матч и снялась с турнира в Берлине. В чём причина?