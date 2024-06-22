Соболенко не доиграла матч и снялась с турнира в Берлине. В чём причина?

Опубликовано: 22.06.2024 17:10 , Обновлено: 23.06.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в своей карьере снялась с турнира во время матча. Всё из-за проблем со здоровьем.

Белоруска не смогла продолжить поединок с россиянкой Анной Калинской из-за травмы плеча. Матч не задался с самого начала, и Соболенко пришлось вызвать физиотерапевта в середине первого сета. Было заметно, что она морщилась от боли. Понимая, что не справится, белорусская теннисистка, занимающая третье место в рейтинге, предпочла прервать матч. К этому моменту она провела на корте 34 минуты и уступала Калинской со счётом 5:1.

Ecotrans Ladies Open в Германии является одним из этапов подготовки к Уимблдону. В прошлом году главный приз на соревнованиях в Берлине завоевала Петра Квитова из Чехии. Она одолела хорватку Донну Векич со счетом 6:2, 7:6.

Соревнования продлятся до 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что пропустит Олимпийские игры, которые стартуют в Париже 26 июля. Эту информацию в понедельник, 17 июня, озвучили в своих соцсетях сразу несколько западных спортивных журналистов.

Соболенко отказалась ехать на Олимпиаду. Как объяснила причины?