Соболенко на втором месте списка самых высокооплачиваемых спортсменок. Вот кто её обошёл

Опубликовано: 18.12.2025 11:26 , Обновлено: 18.12.2025

Первая ракетка мира Арина Соболенко, заработавшая в этом сезоне WTA самое большое количество призовых, по итогам года оказалась лишь на втором месте списка самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Узнали, кому удалось обойти по доходам теннисистку с белорусскими корнями.

Финансовые итоги года на днях подбило профильное издание Forbes Sport. Специалисты составили топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменок, которым удалось приумножить свой личный капитал в 2025 году. Как подсчитали обозреватели, в общей сложности спортсменки заработали за год 293 млн долларов (до вычета налогов и агентских вознаграждений) - примерно на 13% больше, чем в прошлом. Чтобы попасть в двадцатку самых успешных, в этом году спортсменкам нужно было накопить не меньше 8,1 млн долларов - на два миллиона больше, чем в прошлом году.

На вершине списка, как и в прошлом году, оказалась американская теннисистка Коко Гауфф . Уступая Соболенко на корте на ключевых турнирах WTA, отдавать своё лидерство в этом списке самых-самых американка никак не хочет. В этом году её заработок оценили не менее чем в 33 млн долларов. Впрочем, лишь малую часть этих денег теннисистка смогла заработать непосредственно на кортах - размер её призовых, по сравнению с Соболенко, весьма скромен - “всего” 8 млн долларов за сезон.

Основной же источник доходов для Гауфф - это рекламные контракты с известными брендами. В этом году в её личной копилке - сотрудничество с такими компаниями, как New Balance, Bose, Baker Tilly. Все они пополнили кошелёк американки в общей сложности на 25 млн долларов - рекорд среди всех действующих спортсменок мира.

Доходы Арины Соболенко вне теннисного корта в этом году были в разы меньше - 15 млн долларов. Самые крупные бренды, с которым сотрудничает сейчас спортсменка - Audemars Piguet и Master & Dynamic. Зато по размеру призовых она почти в два раза опережает американку - их оценили в те же 15 млн долларов. Таким образом, общий годовой банк Соболенко в 2025-м составил 30 млн долларов, что гарантировало её третье место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

Белоруска и здесь потеснила свою главную соперницу по корту - польскую теннисистку Игу Свёнтек . В мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она дышит в спину Соболенко, оставаясь на втором месте, и в этом рейтинге чуть-чуть (на 5 млн долларов) не дотянула, чтобы обойти белоруску. Её годовой доход оценили в 25,1 млн долларов. Её спортивные и внекортовые доходы отличаются в полтора раза - призовых она за год собрала больше 10,1 млн долларов, а вне спорта заработала ещё 15 млн долларов.

[inf]Кстати, абсолютный рекорд годовых доходов, по версии Forbes, в этом году не побит: Наоми Осаке в своё время удалось достичь рекордной суммы в 57,3 млн долларов - в этом году спортсменка опустилась в рейтинге аж на 8-е место с доходом в 12,5 млн долларов. Второго максимального результата удалось добиться легендарной Серене Уильямс — 45,9 млн долларов.[/inf]

Напомним, что недавно у Соболенко спросили, планирует ли она отказываться от белорусского гражданства по примеру некоторых российских спортсменок. Теннисистка дала прямой и абсолютно однозначный ответ.

У Соболенко спросили, откажется ли она от белорусского гражданства. Теннисистка ответила прямо