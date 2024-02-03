Соболенко снялась с турнира WTA-1000 в Дохе

Опубликовано: 03.02.2024 11:47 , Обновлено: 03.02.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в настоящее время удерживает вторую позицию в в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), снялась с открытого чемпионата Катара по теннису среди женщин WTA-1000 в Дохе. Призовой фонд турнира, который планируется провести с 11 по 17 февраля 2024 года, составляет порядка 2,3 млн долларов.

О том, что Соболенко не сможет принять участие в этом теннисном турнире, в субботу, 3 февраля, сообщило спортивное издание Championat.com.

По данным издания, в соревнованиях в Катаре также не сможет принять участие американская спортсменка Джессика Пегула, которая сейчас занимает четвёртую позицию в рейтинге WTA.

Причины, по которым ведущие мировые теннисистки сняли с соревнований, не уточняются. Однако, известно, что их места в основной сетке турнира(всего она рассчитана на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар) займут 16-летняя россиянка Мирра Андреева (35-е место в рейтинге WTA) и американка Питон Стирнс (54-е место в рейтинге WTA).

Ранее Телеграф сообщил, что Арина Соболенко 27 января разгромила китаянку Цинвэнь Чжэн (12-я ракетка мира) и взяла титул в женском финале Australian Open. Таким образом, белоруска подтвердила свой прошлогодний титул победительницы на Открытом чемпионате Австралии по теннису, одержав победу в двух сетах над Цинвэнь Чжэн в Мельбурне, которая впервые играла в финале турнира Большого шлема.

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