Соболенко пробилась в третий круг теннисного турнира WTA в Пекине

Опубликовано: 03.10.2023 12:03 , Обновлено: 03.10.2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Пекине. В матче спортсменка обошлась представительницу Великобритании Кэти Бултер (WTA: 56) – 7:5, 7:6 (7:2).

Во вторник 3 октября белоруска и британка сражались за выход в третий круг турнира 2 часа 33 минуты. Стоит отметить, что данная встреча далась Соболенко гораздо тяжелее, нежели игра первого раунда с американкой Софии Кенин.

Так или иначе белорусской представительнице удалось показать свое мастерство на корте и одолеть свою соперницу, продвигаясь в турнире дальше.

Следующая встреча в рамках 1/8 финала у Арины Соболенко пройдет с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини (36 WТА), которая во 2-м раунде одолела китаянку Юань Юэ (146 WТА) — 2:6, 6:3, 6:4.

Призовой фонд хардового турнира China Open-2023 составляет $8 127 389. А завершится он должен в столице Китая уже 8 октября.

[info_b]Ранее две белорусских теннисистки выбыли из соревнований в Пекине на ранних стадиях. Александра Саснович (WTA: 86) завершила выступление в первом круге квалификации, проиграв бразильянке Лауре Пигосси, а Виктория Азаренко проиграла представительнице Польши Магде Линетт во время встречи 1/32 финала.[/info_b]

Стоит напомнить, что Арина Соболенко стала первой ракеткой мира в обновленном 11 сентября мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации.

«Если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал мне, когда я только начинала играть в теннис, что однажды я стану номером один в мире, я, вероятно, никогда бы не поверила в это, но мне очень повезло и я благодарна, что моя семья и близкие на протяжении всей жизни поддерживали меня, благодаря чему я смогла достичь того, что у меня есть сегодня!», – написала белоруска в своем профиле в Instagram.

Ранее Телеграф писал о том, сколько за свою профессиональную карьеру заработала первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

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