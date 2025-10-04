Соболенко призналась о "серьезной проблеме", не характерной для большинства белорусов

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Опубликовано: 04.10.2025 12:15 , Обновлено: 04.10.2025

Белорусская теннисистка, проживающая в американском городе Майами, Арина Соболенко рассказала в видеоблоге в YouTube, что страдает от последствий многолетнего пребывания на солнце.

Теннисистка, которая значительную часть сезона проводит на открытых кортах призналась, что состояние кожи её лица её просто “опустошает”. Она даже сделала сканирование, которое показало, насколько сильно повреждена её кожа. «Как у 55-летней», — пожаловалась 27-летняя белоруска.

Арина Соболенко годами тщательно защищала свою кожу от солнечных лучей. Но последствия уже сказываются: белорусская звезда борется с серьёзными изменениями кожи.

«Мне сделали сканирование лица, которое показало повреждения кожи, и оно показало, что у меня кожа 55-летнего человека. Поэтому я делаю всё возможное и наношу крем почти каждый час. Надеюсь, он помогает», — рассказала 27-летняя девушка.

Многим белорусам проблема теннисистки может показаться несерьёзной, ведь жители нашей стране, по словам медиков, наоборот, страдают от нехватки солнечного света, который приводит к хроническому дефициту витамина D. Однако для теннисистов мирового уровня проблема избытка солнечного света - как никогда актуальна. Ведь все их соревнования проходят в богатых солнцем странах на открытых кортах. Таковы особенности этого вида спорта.

Так, звезда тенниса Энди Роддик в мае 2024 года признался, что борется с различными видами рака кожи после завершения теннисной карьеры. Тогда он призвал родителей юных теннисистов следить за своими детьми и убедиться, что они используют подходящий солнцезащитный крем с раннего возраста.

Ранее Telegraf.news писал, что первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко давно не живет в своей стране – Беларуси. Зато у нее есть дом в США, Майами. А вот самые близкие родственники Соболенко находятся на родине. Ее мать и младшая сестра живут в Беларуси, в Минске. Один из фанатов спросил Соболенко, где она мечтает жить после карьеры. Ее ответ оказался не очень патриотичным.

У Соболенко спросили, где она хочет жить? Вот что ответила