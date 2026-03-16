Соболенко преодолела «проклятье» Индиан-Уэллса, одержав эпическую победу над Рыбакиной

🎥 Видео

Опубликовано: 16.03.2026 08:16 , Обновлено: 16.03.2026

Первая ракетка мира Арина Соболенко наконец-то сняла с себя "проклятье Индиан-Уэллса" и в воскресенье, 15 марта, одержала победу в финале этого крупного турнира серии WTA 1000. В завершающем матче теннисистке белорусского происхождения пришлось столкнуться с соперницей из Казахстана Еленой Рыбакиной - именно ей Соболенко проиграла в финале в 2023 года.

К счастью для белоруски на этот раз ей удалось преодолеть своих “демонов”, взять под контроль эмоции и не допустить третьего провала в шаге от победы на этом престижном турнире. Помимо поражения в 2023 году, Соболенко провалила финал Индиан-Уэллса в прошлом году, уступив тогда россиянке Мирре Андреевой.

Нынешний матч был крайне важен для Соболенко в том числе с моральной точки зрения. Помимо “дежавю” в финале Индиан-Уэллса с Рыбакиной, на белоруску давила и совсем свежая неудача - всего полтора месяца назад, 31 января, она проиграла своей принципиальной сопернице из Казахстана в финале Открытого чемпионата Австралии.

Рыбакина, двукратная чемпионка турниров Большого шлема, доминировала в начале первого сета, сделав брейк на подаче Соболенко и выйдя вперед со счетом 4-2, а затем, используя слабости бэкхенда белоруски, завершила сет победой. Второй сет начался не так уж и комфортно: Соболенко не сдержала эмоций, когда Рыбакина сделала брейк в первом же гейме. Но четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема собралась с силами, ответила под ноль и сравняла счет 1-1, постепенно переломив ход игры. Второй брейк в четвертом гейме обеспечил Соболенко уверенное преимущество 4-1, и хотя Рыбакина оказывала давление, интенсивность белорусской теннисистки оказалась слишком высока, она выиграла сет, выполнив четыре эйса и допустив девять невынужденных ошибок против 13 у Рыбакиной.

В результате череду поражений Соболенко удалось триумфально прервать и взять свою 23-ю победу в крупном международном турнире с итоговым счётом 3-6, 6-3, 7-6(6). Это её второй титул в 2026 году после победы в Брисбене в январе и десятый трофей WTA 1000.

“Думаю, я научилась быть сильной духом, несмотря ни на что. И хотя я проиграла много важных и болезненных матчей, я бы сказала, что всё ещё способна выходить на корт, и даже когда дела идут плохо, я сохраняю концентрацию и могу бороться до конца”, - прокомментировала свою победу Соболенко в традиционном послематчевом интервью.

Напомним, в начале этого месяца стало известно о помолвке белорусской теннисистки Арины Соболенко с бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиосом Франгулисом. Спортсменка сама выложила на своей страничке в Instagram видео, как молодой человек официально делает ей предложение, а она - принимает помолвочное кольцо.

Соболенко объявила о помолвке