Соболенко появилась в наряде стоимостью почти $10 тысяч. Что за бренды?

📷 Фото

Опубликовано: 08.05.2024 14:31 , Обновлено: 08.05.2024

Белорусская теннисистка и вторая ракетка мира Арина Соболенко поделилась в соцсети фотографиями дорогого наряда. Стоимость её одежды и аксессуаров, согласно подсчётам экспертов, составила почти 10 тысяч долларов в эквиваленте.

Проигрыш в финале теннисного турнира WTA-1000, который прошёл в исанской столице, судя по всему, не смог выбить белорусскую звезду спорта из колеи. Отметившая накануне своё 26-летие Арина Соболенко прогулялась по Риму, где похвасталась дорогим нарядом. Фотографиями с прогулки девушка поделилась на своей страничке в соцсети Instagram.

Внимание фанатов и спортивных обозревателей привлек внешний облик звезды. Для своей прогулки Соболенко выбрала белый топ и бежевые брюки, которые дополнила модными и довольно дорогими аксессуарами.

На ногах белорусской спортсменки можно увидеть шлепанцы на высоком каблуке с вырезом в форме сердечка. Эта обувь принадлежит бренду Alaia, и стоит 1050 евро.

Также в руках Соболенко была замечена сумочка от Loewe , которая стоит около 3000 долларов. Однако самым дорогим из всего наряда стала кожаная куртка. Это дизайн дома моды Yves Saint Laurent , цена которого составляет 5190 евро.

В общей сложности стоимость модного “лука” белоруски, по оценкам польского спортивного портала Sport.Interia , составила почти 10 тысяч долларов .

Пользователи написали массу комментариев к фотографиям в Instagram спортсменки. Многие восхитились её вкусом и стилем, а кто-то даже окрестил “самым одетым игроком тура”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусскую теннисистку Арину Соболенко заметили в компании бизнесмена и основателя бренда Oakberry Георгиоса Франгулиса на турнире в испанском Мадриде. В соцсети Х появилось видео, на котором заметно, как мужчина кладет свою руку ниже талии спортсменки.

У Соболенко появился новый партнер? Теннисистку заметили в компании основателя Oakberry в Мадриде