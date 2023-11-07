Свентек лишила Соболенко статуса первой ракетки мира

Опубликовано: 07.11.2023 08:46 , Обновлено: 07.11.2023

Полька Ига Свентек выиграла финальный турнир 2023 года WTA в Канкуне, Мексика. Польская теннисистка не оставила шансов американке Джессике Пегуле, выиграв 6-1, 6-0. Таким образом она завоевала свой шестой титул в этом сезоне и 17-й в карьере, благодаря чему снова поднялась на первое место в рейтинге WTA, потеснив Арину Соболенко.

“Самое странное, что такие вещи происходят тогда, когда их меньше всего ожидаешь, потому что я знал, что у Арины Соболенко был такой хороший сезон, она выиграла турнир Большого шлема, была в финале другого турнира Большого шлема и добилась таких результатов, которые, я знал, она просто заслужила номер один. Я просто хотел заниматься своим делом. И я пока не осознала, что я стал номером один в конце года”, - рассказала в интервью Canal+ Sport Ига Свентек, которая выиграла финал WTA в Канкуне, Мексика, и снова стала номером. одна в мировом женском теннисе.

Арина Соболенко, в свою очередь, попрощалась на какое-то время с теннислом. Она вернется в игру не раньше конца 2023 года, если примет участие в показательном турнире, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Этот сезон был полон ярких моментов!!! Я знаю, что могла бы лучше постараться в финале, но что то, то есть! В следующий раз я добьюсь большего! Я хочу поблагодарить вас всех за поддержку, вы потрясающие! Я люблю вас всех. Конечно, огромное спасибо моей команде за все, что вы для меня делаете! Мне очень повезло, что вы все на моей стороне! Это еще не все! Для нас это только начало. Пришло время отключиться, восстановиться и подготовиться к следующей предсезонке”, - написала Арина Соболенко в своем Instagram перед тем как уйти в отпуск.

Этот сезон Арине явно удался. В начале 2023 года ей удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии. Раньше она никогда не выигрывала турниры Большого шлема.

Кроме того, она дошла до полуфиналов Ролан Гаррос и Уимблдона, а также сражалась в финале US Open, где потерпела поражение от Коко Гауфф. 11 сентября она впервые в карьере стала лидером мирового рейтинга WTA. И вошла в число теннисисток, занявших первые места как в одиночном, так и в парном разряде.