Соболенко попала в скандал с "мочеиспусканием". Но оштрафуют ее за другое?

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Опубликовано: 28.01.2025 19:02 , Обновлено: 28.01.2025

Белорусская теннисистка, проживающая в США, Арина Соболенко после проигрыша в финале Australian Open (AO) попала в скандал. В сети появились видео, где 26-летняя спортсменка и представители ее тренерской команды якобы имитируют мочеиспускание на приз за второе место. Именно так восприняли позы и движения спортсменки и ее спутников некоторые любители тенниса. Как ответила сама Соболенко? Ее публикации в социальных сетях, кажется, говорят сами за себя.

Вот само видео, послужившее поводом для бурной реакции фанатов тенниса.

На видео, о котором идет речь, видно, как Соболенко, ее бойфренд Георгиос Франгулис и ее тренер по фитнесу Джейсон Стейси смеются и делают характерные движения тазом над массивным блюдом, данным ей за второе место. Эти действия вызвали широкую критику со стороны фанатов в социальных сетях, которые назвали их неуважительными и потребовали объяснений и публичных извинений.

Вау… так неуважительно… - оценил видео один из зрителей в соцсети X.

Люди не понимают, насколько эта женщина конкурентоспособна и целеустремлённая. Она - воплощение альфа-самки. У нее много черт характера, которые обычно ассоциируются с мужчинами, - занялся психоанализом другой фанат тенниса.

Она - воплощение кринжа, - ответил ещё один зритель.

А так себя вела Арина Соболенко сразу после проигрыша:

Ее разочарование можно понять, ведь она не смогла войти в историю, завоевав третий титул на Открытом чемпионате Австралии подряд и войти в список легенд. Сразу после проигрыша Соболенко прикрыла лицо полотенцем, давая волю эмоциям, а затем покинула корт перед вручением трофея.

В то же время, теннисистку, кажется совсем не беспокоит вся эта суматоха вокруг ее поведения. В своем Instagram она опубликовала несколько фотографий у воды, одна из них была подписана «me time», что можно перевести как «время для меня». В свою очередь, на другом фото она видна с Франгулисом, ее новым спутником. Также есть фото, где она вполне радостно держит в руках приз за второе место на Australian Open.

Впрочем, последствий своего поведения Арину Соболенко после финала АО, скорее всего, не избежать. За сломанную в гневе ракетку ей грозит штраф до $15-20 тыс. при максимальном размере наказания - $50 тыс.

Соболенко потерпела поражение от Киз со счетом 6-3, 2-6, 7-5. Это стало первой победой Киз на турнирах Большого шлема с момента ее последнего выхода в финал в 2017 году, когда она одержала ошеломляющую победу над фавориткой турнира Ариной Соболенко.

«Я вернусь» — Соболенко уступила Мэдисон Киз в финале Australian Open — 2025