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Опубликовано: 25.01.2025 13:59 , Обновлено: 25.01.2025

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла американке Мэдисон Киз в финальном матче Открытого чемпионата Австралии-2025, который завершился в Мельбурне.

Киз, занимающая 14-ю строчку в рейтинге WTA, одержала победу в трёх сетах со счётом 6:3, 2:6, 7:5 и стала обладательницей трофея Australian Open-2025.

Несмотря на поражение, Арина Соболенко сохранит за собой звание первой ракетки мира. Напомним, что белорусская теннисистка выигрывала Australian Open в 2023 и 2024 годах.

Соболенко заявила после своего поражения: “Все нормально. Я надеюсь увидеть вас всех в следующем году. Прежде всего, это была замечательная игра. Мэдисон играла в невероятный теннис. Поздравляю ее и ее команду. Наслаждайтесь празднованиями. Наслаждайтесь весельем!”

“В следующем году я вернусь более сильной. Спасибо вам за потрясающую атмосферу. Я действительно потеряла дар речи. Должна ли я что-нибудь сказать своей команде? Почему вы смеетесь. Это все ваша вина, ребята. Я не хочу видеть вас целую неделю. Я действительно ненавижу вас. Нет, я действительно люблю вас. В следующий раз я сыграю в теннис лучше”, - пошутила белорусская теннисистка, проживающая в США.

А вот какое лицо было у Джеки Чана, когда он наблюдал за поражением Арины Соболенко.

Ранее Telegraf.news писал, что предматчевую тренировку белоруски прервала голливудская звезда.

Джеки Чан прервал тренировку Арины Соболенко перед финалом Australian Open