Соболенко показала в Instagram свою младшую сестру. Насколько похожи?

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Опубликовано: 20.09.2024 13:22 , Обновлено: 20.09.2024

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко показала в социальной сети Instagram свою младшую сестру. О сестре спортсменки известно немного, поэтому некоторые поклонники в комментариях к посту начали интересоваться «а кто это на фото?» вместе с Соболенко.

На отдых в Грецию белоруска отправилась после победы на US Open. Свободное время она проводила вместе со своей мамой, младшей сестрой и своим новым бразильским бойфрендом.

О младшей сестре 26-летней спортсменки известно немного. Девушка живет в Минске с мамой. Арина Соболенко редко рассказывает о сестре, но внимательно следит за ее деятельностью в Instagram.

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На время отпуска спортсменка остановилась в роскошном пятизвездочном отеле Four Seasons Astir Palace Hotel. Цены за одну ночь в этом престижном месте начинаются примерно от 780 долларов.

За более роскошные апартаменты со всеми удобствами, которые наверняка выбрала теннисистка, придется заплатить намного больше.

Впрочем, деньги - не проблема для второй ракетки мира в рейтинге WTA. Только в этом году Арина Соболенко уже заработала на кортах порядка 8 млн долларов.

Между тем, спортсменка уже завершила свой короткий отпуск в Греции и опубликовала фото, на котором позирует на борту роскошного самолёта с трофеем US Open — 2024.

Instagram @arynasabalenka

В этом году Соболенко выиграла два турнира Большого шлема, благодаря чему приблизилась к Иге Свентек в рейтинге WTA. Вначале октября белоруску ожидают азиатские турниры, которые начнутся 7 октября в китайском Ухане.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Арина Соболенко давно не живет в своей стране – Беларуси. Зато у нее есть дом в США, Майами. Один из фанатов спросил Соболенко, где она мечтает жить после карьеры. Ее ответ оказался не очень патриотичным.

У Соболенко спросили, где она хочет жить? Вот что ответила