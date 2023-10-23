Серена Уильямс обрезала Соболенко на фотографии и опубликовала в Instagram. Вот как оценили фанаты

<i class="fab fa-instagram mr-1"></i>Соцсети

Опубликовано: 23.10.2023 20:19 , Обновлено: 23.10.2023

Некоторые поклонники тенниса были удивлены, увидев, как Серена Уильямс обрезала Арину Соболенко на фотографии, которую недавно опубликовали во время мероприятия в Майами. Впрочем, большинство комментариев были позитивными.

Уильямс и Соболенко присутствовали на церемонии открытия Casadonna, прибрежного ресторана в итальянском стиле, в Майами. Дуэт сопровождали Каролина Возняцки, ее муж Дэвид Ли, Алексис Оганян и Виктория Бекхэм. Именно там Соболенко сделала фотку с самим Бэкхемом.

Возняцки поделилась фотографиями с церемонии в социальных сетях со всеми вышеупомянутыми участниками. На одной из фотографий она была запечатлена с Уильямсом, Соболенко и Дэвидом Грутманом, совладельцем закусочной. Серена Уильямс позже опубликовала ту же фотографию в социальных сетях, но обрезала Соболенко. А белоруска никого не обрезала и опубликовала полную версию.

Вот, найдите отличия сами:

Некоторые поклонники Соболенко не оценили поступок бывшей первой ракетки мира. А один из них даже написал про Уильямс: “Эту сомнительную леди нужно остановить”.

Другой фанат белорусской теннисистки пришел к выводу, что Уильямс ясно дала понять, что предпочитает Игу Свентек больше, чем Соболенко: “Она пытается прояснить, кто ее настоящий друг”.

Были среди комментаторов (причем большинство) и те, кто поддержал великую теннисистку. “Может в своем профиле делать, что хочет”, - написал один из поклонников Уильямс. Другие же попросили не оскорблять недавно родившую Уильямс.

[link href=“https://www.instagram.com/p/CytLI_Pr7DU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;” target=“_blank” rel=“noopener”] Посмотреть эту публикацию в Instagram [/link][link href=“https://www.instagram.com/p/CytLI_Pr7DU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) [/link]

Ранее Телеграф писал, что первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко давно не живет в своей стране – Беларуси. Зато у нее есть дом в США, Майами. А вот самые близкие родственники Соболенко находятся на родине. Ее мать и младшая сестра живут в Беларуси, в Минске. Один из фанатов спросил Соболенко, где она мечтает жить после карьеры. Ее ответ оказался не очень патриотичным.

У Соболенко спросили, где она хочет жить? Вот что ответила