Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину на ЧМ по футболу в Катаре

Опубликовано: 22.11.2022 15:23 , Обновлено: 06.01.2025

На Чемпионате мира по футболу 22 ноября случилась сенсация. Сборная Аргентины проиграла команде из Саудовской Аравии со счетом 1:2. Кажется, этого не ожидал практически никто.

При этом, аргентинские футболисты в первом тайме забили 4 гола в ворота Саудовской Аравии. Однако 3 из них отменили. Засчитали только гол с пенальти Лионеля Месси.

А во втором тайме началось! Саудовская Аравия удивила не только аргентинцев, но и всех любителей футбола в мире. Команда, которую списали на поражение, за несколько минут забила два мяча.

На 49-й минуте забил Салех Аль-Шехри, а на 53-й — Салем Аль-Досари. Как описывает Sports.ru, последний «накрутил ТРЕХ аргентинцев и зарядил в дальний – это лучший гол чемпионата мира. В него вселился Месси!»

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1595026134504296449?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1595026134504296449%7Ctwgr%5Edc111d132cfd376b9921096902210484893e28cd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2FVJmb51z6E%2F

Теперь аргентинцам придется действительно попотеть, чтобы выйти в плей-офф.

В группе «С» также играют Польша и Мексика.

Ранее Телеграф писал, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонило форму сборной Бельгии на Чемпионат мира по футболу в Катаре всего из-за одного слова. Об этом сообщило агентство Reuters.

ФИФА потребовала от сборной Бельгии поменять форму на ЧМ-2022 из-за одного слова