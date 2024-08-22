Роналду завёл YouTube-канал и собрал уже более 14 млн подписчиков

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Опубликовано: 22.08.2024 09:09 , Обновлено: 22.08.2024

Знаменитый футболист и нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду завёл собственный канал на YouTube. Чуть более чем за полдня на аккаунт португальца подписалось почти 15 миллионов человек.

На принадлежащем футболисту YouTube-канале «UR Cristiano», появилось уже более 18 роликов, большая часть которых стала анонсом предстоящих выпусков. 8 видео вышли в формате Shorts.

Аккаунт футболиста побил сразу несколько рекордов на платформе и стал самым быстро растущим каналом на YouTube. В одном из последних видео Роналду уже похвастался получением золотой кнопки YouTube, став, вероятно, первым блогером, который получил награду так быстро.

Согласно представленным тизерам знаменитый португалец собирается вещать не только о футболе. В видео поднялись темы семьи, здоровья, питания, бизнеса и мотивации.

В некоторых роликах Криштиану появляется вместе со своей женой Джорджиной. На данный момент одно из таких видео является самым популярным на канале и собрало почти 10 миллионов просмотров.

На канал Роналду активно продолжают подписываться. По состоянию на 9.00 22 августа его аудитория составляет 14,1 миллионов подписчиков.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Криштиану Роналду не смог сдержать слёз после не забитого пенальти в матче со Словенией. Операторы засняли и реакцию его матери, которая также заплакала, глядя на поражение сына.

Мать Роналду заплакала, глядя на его игру в матче против Словении