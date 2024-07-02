Мать Роналду заплакала, глядя на его игру в матче против Словении

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Опубликовано: 02.07.2024 11:35 , Обновлено: 02.07.2024

Криштиану Роналду не смог сдержать слёз после не забитого пенальти в матче со Словенией. Операторы засняли и реакцию его матери, которая также заплакала, глядя на поражение сына.

Несмотря на то что сборная Португалии смогла стать фаворитом на матче против Словении, эта победа не далась им легко. Сломить сопротивление словенцев удалось в серии пенальти, и матч закончился счётом 3: 0 в пользу Португалии.

Звездой матча стал португальский вратарь Диогу Кошта, который стал первым вратарем в истории чемпионата Европы, не пропустившим ни одного пенальти в серии и первым, кто отразил три удара подряд.

А вот 39-летняя звезда футбола Криштиану Роналду не смог сдержать пораженческих слёз после неудачного пенальти в ворота Словении. Ранее он четыре раза реализовал штрафные броски с близкого расстояния, но каждый раз терпел фиаско. Во время перерыва камеры засняли его в слезах. Утешала знаменитого португальца вся сборная.

В этот момент камеры оператора обратились в сторону сидящей на трибуне 69-летней матери Криштиану Марии Долореш душ Сантуш Авейру. Оказалось, что женщина также не смогла сдержать эмоций и заплакала, сопереживая сыну.

По итогу матча Португалии удалось выйти в 1/4 финала турнира, где она сыграет с Францией. Матч состоится уже 5 июля.

Ранее Telegraf.news писал о том, что каждые четыре года чемпионат Европы по футболу заставляет приникнуть к экранам телевизоров болельщиков и любителей этого вида спорта по всему миру. Евро-2024 может стать поистине историческим, ведь на нём в последний раз в качестве игроков появятся именитые звёзды футбола, а некоторые сборные получат все шансы на то, чтобы стать чемпионами. Telegraf.news посмотрел, чем примечателен чемпионат Европы в 2024 году.

Последний чемпионат для Роналду и, возможно, первый победный для Англии. Чем примечателен Евро-2024?