Решение МОК по белорусам и россиянам раскололо мировой спорт. Что известно?

Опубликовано: 12.04.2023 10:45 , Обновлено: 12.04.2023

Международные спортивные федерации отдельных видов спорта взбунтовались против решения МОК, который позволил белорусам и россиянам участвовать в соревнованиях, хоть и в нейтральном статусе и без флага. Но есть те, кто поддерживает Томаса Баха.

“Мы не примем навязанные правила. Мы солидарны с Украиной”, - заявила всемирная федерация спортивного ориентирования IOF в открытом письме в Международный олимпийский комитет. Таким образом она присоединилась к группе федераций, которые вступили в противостояние с МОК.

Но есть и другие. Федерации фехтования, бокса, борьбы и настольного тенниса выступали за то, чтобы допустить к старту россиян и белорусов, как того хотел Международный олимпийский комитет. Международная федерация по скейту (World Skate) заявила, что поддерживает восстановление спортсменов из России и Беларуси в правах на участие в международных соревнованиях в соответствии с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В прошлом году после вторжения России в Украину World Skate 2 апреля запретила участие россиян и белорусов в своих соревнованиях.

А вот конный спорт, спортивное скалолазание и легкая атлетика достаточно быстро высказались против идей МОК. Там заявили, что не намерены соблюдать рекомендации Международного олимпийского комитета, что ставит под сомнение правила допуска российских и белорусских спортсменов к олимпийским соревнованиям.

Теперь к ним присоединилась еще одна дисциплина, пусть и неолимпийская, - спортивное ориентирование. Они не влияют на судьбу Игр, но показывают, что вопрос раскола в спорте в связи с позицией МОК становится все шире и шире.

Ранее Телеграф сообщил, что в Международном олимпийском комитете (МОК) разъяснили, что подразумевают под “активной поддержкой войны в Украине”, из-за которой белорусских спортсменов могут отстранить от участия в международных соревнованиях, в том числе — запретить выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Оказалось, что для недопуска к соревнованиям спортсменам достаточно просто иметь контракт с белорусскими или российскими силовиками.

МОК приравняли всех белорусских спортсменов на контракте с силовиками к сторонникам войны в Украине