Казахстанская теннисистка Рыбакина отказалась от фото с Соболенко, обыграв её в финале турнира WTA

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Опубликовано: 09.11.2025 10:35 , Обновлено: 09.11.2025

Скандалом закончилась церемония награждения победителей в финале итогового турнира WTA, состоявшегося 8 ноября в Эр-Рияде. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, обыгравшая первую ракетку мира Арину Соболенко, отказалась делать традиционное групповое фото с соперницей и генеральным директором WTA Порцией Арчер.

Для Елены Рыбакиной победа на кортах Саудовской Аравии стала 11-ой в серии побед подряд. Титул чемпионки Итогового турнира WTA, впервые в своей карьере, теннисистке удалось взять достаточно уверенно: первую ракетку мира шестой номер мирового рейтинга обыграла в финале со счетом 6–3, 7–6 (0). Но на этом драма итогового матча не завершилась и стандартная процедура отчётного фотографирования обернулась скандалом.

После матча соперницы по корту вежливо пожали друг другу руки, но когда пришло время фотографироваться с трофеями, Рыбакина отказалась от группового фото. Этот жест, по словам спортивных обозревателей, были направлен не на Соболенко, а связан с конфликтом казахстанской спортсменки с нынешним руководством WTA.

После того, как финалисткам вручили трофеи - кубок Рыбакиной, серебряную “тарелку” Соболенко - на корт вышла Порция Арчер для традиционного фото. Рыбакина демонстративно отошла от Соболенко и Арчер со своим трофеем в руках и на призывы организаторов подойти ближе и сделать фото отвечала категорическим отказом, что вызвало недоумение у гендиректора WTA. В результате её сфотографировали с одной лишь Соболенко, а Рыбакина красовалась на отчётных фотографиях спортивной ассоциации в гордом одиночестве.

Как оказалось, Порция Арчер была одним из тех функционеров WTA, кто принимал решение об отстранении её бывшего тренера и партнёра Стефано Вукова от работы в Женской теннисной ассоциации за нарушение кодекса этики.

По словам источников, знакомых с ходом расследования нарушений со стороны тренера Рыбакиной, именно Арчер передала Вукову трёхстраничный отчёт с результатами расследования, который и стал основанием для его отстранения от работы.

“Мне очевидно, что ваши отношения токсичны”, — якобы написала Арчер в документе, Согласно отчёту, Вуков якобы довёл Рыбакину до слёз, оказывал на неё психологическое давление, принуждал к чрезмерным физическим нагрузкам, что негативно отразилось на её здоровье. Фигурировали в тексте и обвинения в домогательствах передало польское издание Onet.pl.

Сама Рыбакина, которая в конце 2024 года вынуждена была прекратить сотрудничество с Вуковым, однако в январе 2025 года вернула его в свою команду,с самого начала расследования неизменно утверждала, что Вуков никогда не причинял ей вреда. В результате в августе с Вукова сняли отстранение.

Ранее Telegraf.news рассказал, что отличилась своим поведением на этом турнире в Эр-Рияде и белорусская теннисистка. Соболенко сорвалась на членов своей тренерской команды на одном из матчей: во время напряжённой борьбы на корте с американкой Джессикой Пегулой одному из тренеров, Антону Дуброву, пришлось покинуть трибуны.

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