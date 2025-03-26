Пятикратному чемпиону мира по гиревому спорту в Беларуси отказали в звании «Заслуженного мастера спорта». Почему?

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Опубликовано: 26.03.2025 14:05 , Обновлено: 26.03.2025

Известный белорусский гиревик, пятикратный чемпион мира Игорь Сигневич, получил отказ в поддержке ходатайства о присвоении ему почётного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь». О причинах этого, что интересно, стало известно в ходе приёма граждан вице-премьером Владимиром Караником в Пуховичском районе.

Игорь Сигневич, являющийся мастером спорта Республики Беларусь международного класса и имеющий 21-летний стаж занятий гиревым спортом, обратился к вице-премьеру с просьбой поддержать его представление к высокому званию. Спортсмен отметил, что с 2019 года работает в системе образования.

Однако Владимир Караник указал на несоответствие поведения спортсмена требованиям, предъявляемым к обладателям почётного звания.

«Звание чемпиона вы получили. Но надо понимать, что „Заслуженного мастера спорта Республики Беларусь“ присваивают не только за спортивные достижения. Это почётное звание, которое больше, чем медали и титулы. Это пример во всех сферах для будущих спортсменов», — пояснил вице-премьер.

Ключевым аргументом против стали 25 административных правонарушений , совершенных Игорем Сигневичем. «Это перебор. Тенденция эта сохраняется уже три года. Вы с завидной регулярностью становитесь фигурантом административного процесса», — констатировал Караник.

[info_b]Важно отметить, что ни издание Mlyn.by, сообщившее о событии, ни сам вице-премьер в приведённых цитатах не уточнили, о каких именно административных правонарушениях идёт речь.[/info_b]

Фото: mlyn.by

Владимир Караник также напомнил, что звание присваивается указом президента, и задался вопросом, как ему объяснить наличие такого количества нарушений. Он подчеркнул, что в Беларуси «перед законом все равны», независимо от регалий: «Многие думают: раз чемпион, значит все можно…».

По сообщению источника, в ответ на критику Игорь Сигневич «пообещал исправиться».

Вице-премьер заверил, что спортивные достижения атлета «не ставят под сомнение», но для возвращения к вопросу о присвоении звания необходимо «что-то сделать с правонарушениями».

«И тогда мы сможем уже вернуться к этому вопросу и понимать, что человек осознает последствия своих действий и может личным примером показать, что и во взрослом возрасте люди меняются в лучшую сторону», — заключил Владимир Караник.

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