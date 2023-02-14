Появилось видео массовой драки украинских и российских футболистов

Опубликовано: 14.02.2023 14:51 , Обновлено: 14.02.2023

В соцсетях опубликовали видео массовой драки украинских и российских футболистов в турецком отеле, которая произошла 13 февраля.

Как пишет телеграм-канал Baza, на полу в коридоре лежит «игрок «Шинника» и «один из игроков российской команды наносит удар украинскому футболисту».

Также видно, что драку пытаются остановить сотрудники отеля.

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Пресс-секретарь украинского клуба ФК «Минай» в комментарии «Стране» рассказал свою версию произошедшего.

По его словам, «все началось в холле из-за позорного поведения российского футболиста, который, скорее всего, был пьян. Он в туалете цеплялся к сотруднице отеля, за которую заступился наш футболист».

Костюк утверждает, что российский футболист позвал своих сокомандников, которые начали «провоцировать» украинцев.

«Кричали “Слава России”, поднимайтесь к нам, сейчас разберемся. Ну, мы поднялись, разобрались», — сказал он, добавив, что драка началась на этаже, где расположились игроки «Шинника».

Пресс-секретарь опроверг информацию российских СМИ о том, что футболисты «Миная» «заставляли петь россиян украинский гимн».

Ранее Телеграф публиковал еще три версии, которые озвучивали СМИ. Их можно почитать по ссылке.