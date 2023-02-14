Украинские и российские футболисты устроили массовую драку

Опубликовано: 14.02.2023 12:54 , Обновлено: 14.02.2023

В Турции между российскими и украинскими футболистами произошла массовая драка, сообщили СМИ 14 февраля. При этом издания опубликовали разные версии развития событий. Позже произошедшее подтвердила одна из команд.

Конфликт произошел между футболистами украинского клуба «Минай» (Закарпатье) и российского «Шинник» (Ярославль) 13 февраля.

Обе команды поселились в отеле Royal Seginus в турецкой Анталии, где и случилась стычка.

По версии телеграм-канала Baza, несколько представителей украинского клуба подошли к российскому футболисту и потребовали спеть украинский гимн. Тот в ответ предложил украинцам «разобраться один на один» на улице. Однако в конфликт вмешались сотрудники отеля.

Но через время игроки двух клубов подрались в лифте. А когда они приехали на этаж с ярославскими футболистами, началась массовая драка.

В отель, пишут СМИ, вызвали полицию и скорую помощь.

Позже появилась версия, что украинцы спрашивали, почему ярославцы не выходят на улицы и не протестуют против действий властей.

А вот по версии украинских изданий, драка началась из-за того, что подвыпивший российский футболист «конфликтовал с персоналом отеля, и ему сделал замечание украинский футболист».

Фото и видео произошедшего на момент написания новости в Сети нет.

Пострадали четверо футболистов

СМИ пишут, что в драке пострадали четыре спортсмена — и все игроки российского «Шинника». Так, у Ильи Грузнова подозрения на перелом ребер, а у Дмитрия Самойлова подозрения на перелом пальца.

Есть ли травмы у закарпатских футболистов, неизвестно.

«Просили не селить»

Генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков прокомментировал СМИ ситуацию. Он утверждает, что «не знали, что украинская команда будет проживать в отеле», ведь просили не селить вместе с украинцами.

Тем временем в украинских футбольных пабликах наоборот, утверждают, что это закарпатские футболисты просили не селить их рядом с россиянами.