«Пока небезопасно» — IIHF не разрешила белорусским хоккеистам играть в чемпионате 2025/2026

Опубликовано: 04.02.2025 17:12 , Обновлено: 01.04.2025

В пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что возвращение национальных и клубных сборных Беларуси и России на чемпионаты в сезоне 2025-2026 годов "пока небезопасно". Напомним, отечественные хоккеисты не допускаются на международные соревнования под эгидой IIHF с 2022 года.

По итогам заседания, которое состоялось сегодня утром, Международная федерация хоккея приняла решение не возвращать в сезон 2025/2025 белорусских и российских хоккеистов. В пресс-службе IIHF заявили, что “нынешние условия не позволяют выполнить необходимые требования для организации турниров”, которые “гарантировали бы безопасность всех участников”.

“Совет IIHF продолжит следить за ситуацией и в мае 2026 года на заседании перед ежегодным конгрессом IIHF определит, безопасно ли возвращать Беларусь и Россию в чемпионат в сезоне 2026/2027”, — отметили в Международной федерации хоккея.

К слову, в январе 2025 года глава IIHF Люк Тардиф заявил, что Беларусь могут снова допустить к соревнованиям, однако для этого необходимо одно условие. Проще говоря, Тардиф имел ввиду инаугурацию Трампа, который обещал быстро прекратить войну в Украине. Если это произойдёт, то, по словам главы IIHF, причина, по которой Россию и Беларусь отстранили от участия, “будет устранена”.

«Мы хотим, чтобы они (хоккеисты из РБ и РФ. — Прим. Ред.) вернулись как можно скорее. Это будет означать, что война закончится. Их не хватает на любых соревнованиях. Но если они приедут слишком рано, это будет плохо», — заявил ранее Люк Тардиф.

[info_b]Напомним, 28 февраля 2022 года Международная федерация хоккея отстранила национальные и клубные сборные Беларуси от участия в турнирах до момента разрешения вооружённого конфликта в Украине. Такое же решение приняли и в отношении России. [/info_b]

Что ответили в Беларуси?

Между тем председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович заявил, что они “по-прежнему открыты к конструктивному диалогу” с IIHF, и даже отправили письмо с “рядом неоспоримых доводов” в пользу возвращения к международным соревнованиям белорусских хоккеистов.

“Накануне заседания совета IIHF мы в письменном виде изложили свою позицию по всем поступившим от них вопросам, привели ряд неоспоримых доводов в пользу возвращения наших команд к участию в программе соревнований IIHF. Однако, как видим, для этого руководства и этого совета IIHF аргументация значения не имеет”, — заявил председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович.

Ранее Telegraf.news писал, что генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола Алла Тетерина в эфире программы «Большой спорт» на гостелеканале «Беларусь 5» рассказала о зарплатах игроков чемпионата Беларуси и перспективах возвращения на международную арену.

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