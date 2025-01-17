Опубликовано: 17.01.2025 14:22 , Обновлено: 17.01.2025

Генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола Алла Тетерина в эфире программы «Большой спорт» на гостелеканале «Беларусь 5» рассказала о зарплатах игроков чемпионата Беларуси и перспективах возвращения на международную арену.

Отвечая на вопрос ведущих программы, сколько в среднем зарабатывает «обычный» игрок чемпионата Беларуси, Тетерина ответила, что зарплата волейболиста в Беларуси — это «плюс-минус 1 500 долларов».

«Это немного», — отметила она. Для сравнения, в мужской лиге России зарплаты, по её данным, начинаются от 10 000 долларов.

Также Тетерина прокомментировала отстранение белорусских волейболистов от международных соревнований, которое длится с февраля 2022 года. «В кулуарах идёт работа, переговоры», — заявила она, имея в виду снятие бана.

По словам генсека, Международная федерация волейбола «наделала делов» и теперь ищет пути выхода из ситуации. «Здесь уже нужны какая-то смелость и геройство», — заявила Тетерина, добавляя, что многое будет зависеть от выборов в Международном олимпийском комитете.

Тренер не смогла назвать точные сроки возвращения на международную арену, но заверила, что это произойдёт «скоро», и, по её словам, «все это понимают».

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