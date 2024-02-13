"Пока не нащупали" - Тренер Соболенко рассказал о "лимите" теннисистки

Опубликовано: 13.02.2024 14:24 , Обновлено: 13.02.2024

Тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко Антон Дубров рассказал о планах спортсменки на 2024 год и о первостепенных задачах, которые она поставила перед собой после успешного прошлогоднего сезона. Он, по мнению тренера, был лучшим в карьере теннисистки. Дубров признался, достигла ли Соболенко, по его мнению, своего внутреннего лимита, как спортсменка.

В интервью порталу Championat.com Антон Дубров заявил, что считает Соболенко не относится к “лимитированным” спортсменам, которые, достигнув определённых внутренних пределов, “в них живут, выступают”.

“По крайней мере, мы пока его не нащупали. Если бы нащупали, то об этом уже поговорили с ней. Я считаю, что этот лимит есть у всех. Просто у кого-то он может быть до конца жизни, а у кого-то лимит попасть в сотку, на все “Шлемы” – и гуд! Хватит”, - пояснил тренер.

Дубров рассказал, как Соболенко, попав в топ-100 теннисисток, осознала, что на больших кортах “играют не полубоги, а профессионалы”, и поставила перед собой задачу -“стать таким же профессионалом”, стремиться к стандартам высокого уровня и “становиться ещё сильнее”. С таким же настоем, по его словам, спортсменка стартовала и в новом сезоне.

“Это естественное желание, и оно, мне кажется, у всех есть: выиграть максимальное количество турниров, в которых он принимает участие. Особенно Турнир Большого шлема”, - заявил Дубров, отметив, что такой конкретной цели перед Соболенко тренерская команда не ставила.

“Это то, что написано у каждого на вымышленном холодильнике в голове: наша цель – это победа. Но это лишь наше желание, а наш путь и шаги отличаются”, - пояснил он.

По его словам, первостепенной задачей сейчас для Соболенко является подготовка к турнирам в Дубае, Индиан-Уэллсе, Майам, а целью на сезон тренер назвал “усовершенствовать то, что нам хочется, чтобы уметь адаптироваться под соперников”.

Ранее Телеграф сообщил, что Арина Соболенко снялась с открытого чемпионата Катара по теннису среди женщин WTA-1000 в Дохе, который проходит с 11 по 17 февраля 2024 года. При этом статус второй ракетки планеты, согласно обновленному рейтингу WTA, Соболенко за собой сохранил.

Соболенко снялась с турнира WTA-1000 в Дохе