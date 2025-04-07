Подарок от Дэвида Бекхэма и шквал хейта. Почему Соболенко ругают за фото с собакой?

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Опубликовано: 07.04.2025 12:02 , Обновлено: 07.04.2025

Не успела Арина Соболенко толком отпраздновать свою недавнюю победу на «тысячнике» в Майами, как тут же угодила в центр скандала. Белорусскую теннисистку, укрепившуюся на первой строчке мирового рейтинга, подвергли резкой критике в соцсетях за фотографию с маленькой собачкой, раскрашенной под покемона Пикачу.

Начнём с приятного. Перед матчем своей команды «Интер Майами» против «Торонто» владелец клуба Дэвид Бекхэм лично поздравил Соболенко с победой на «домашнем» (Арина живёт и тренируется в Майами) турнире WTA-1000.

Экс-футболист сфотографировался с теннисисткой и вручил ей именную футболку «Интера». Сам матч, кстати, завершился ничьей 1:1, один из голов забил Лионель Месси.

А ещё, решив поделиться с подписчиками в Instagram моментами своей жизни и тренировок, Соболенко опубликовала серию фото, одно из которых и вызвало «бурю», как написали польские издания.

На спорном снимке — улыбающаяся Арина Соболенко держит на руках маленькую собачку (вероятно, шпица), чья шерсть окрашена яркими жёлтыми и другими красками, имитируя облик покемона Пикачу.

Эта фотография вызвала шквал критики и негативных комментариев. Подписчики и зоозащитники указали теннисистке на недопустимость подобных экспериментов с животными:

Безопасность красок . Комментаторы выразили сомнения в безопасности используемых красителей для здоровья животного, даже если существуют «специальные» краски для собак.

. Комментаторы выразили сомнения в безопасности используемых красителей для здоровья животного, даже если существуют «специальные» краски для собак. Психологический вред . Некоторые отметили, что нанесение краски лишает собаку её естественного запаха, что может вызвать стресс и негативно повлиять на её взаимодействие с другими собаками.

. Некоторые отметили, что нанесение краски лишает собаку её естественного запаха, что может вызвать стресс и негативно повлиять на её взаимодействие с другими собаками. Отношение к животному : Многие сочли такое обращение с питомцем неуважительным, уподобляющим его игрушке: «Собака — это не игрушка». Комментариев в подобном, а часто и более резком, ключе, оказалось очень много.

Ранее журналисты Telegraf.news показывали, как в Минске отменили футбольный матч столичного «Динамо» и Немана из-за «экстремальных условий».

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