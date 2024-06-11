Почти в 2 раза меньше Свёнтек. Стало известно, сколько с начала 2024 года заработала Соболенко

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Опубликовано: 11.06.2024 10:42 , Обновлено: 11.06.2024

Теннис — спорт не только тяжёлый, но и прибыльный. Молодые миллионеры и по совместительству профессиональные спортсмены хвастаются богатой жизнью в соцсетях, а некоторые, наоборот, скромно об этом молчат. Тем не менее, спортивные СМИ знают всё: от уровня дохода чемпионки Иги Свёнтек до прибыли белоруски Арины Соболенко, которая на днях, кстати, потеряла статус второй ракетки мира. Рассказываем о пятёрке лучших и самых богатых теннисистов на данный момент.

Первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек , на сегодняшний день является лидером в финансовой гонке. Так, текущая прибыль 23-летней теннисистки составила 6,68 миллиона долларов. Одержав победу на Открытом чемпионате Франции, Свёнтек пополнила кошелёк на 2,6 миллиона долларов, сообщило спортивное издание Sportico.

Польская теннисистка Ига Свёнтек

На второй строчке общего рейтинга расположился итальянский спортсмен Янник Синнер , состояние которого пополнилось в нынешнем сезоне на 5,16 миллиона долларов. 22-летний теннисист выиграл Открытый чемпионат Австралии в январе, заработав около 2,1 миллиона долларов. Позже итальянец продолжил прорывное наступление, выиграл турнир в Майами и дополнительно заработал 1,1 миллиона долларов.

Итальянский теннисист Янник Синнер

Третье место по призовым занял спортсмен из Германии — 27-летний Александр Зверев. Его доход составил 4,63 миллиона долларов с начала 2024 года.

Немецкий теннисист Александр Зверев

Испанский теннисист Карлос Алькарас

Белорусская теннисистка Арина Соболенко , в свою очередь, расположилась на пятой строчке общего рейтинга и на второй — среди женщин после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. 26-летняя уроженка Минска заработала с начала года 3,71 миллиона долларов.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко

К слову, самые большие призовые предусмотрены на четырёх крупнейших турнирах мира, которые присуждают сразу 2000 рейтинговых очков. К ним относятся:

Открытый чемпионат Австралии;

Открытый чемпионат Франции;

Уимблдон;

Открытый чемпионат США.

Ранее Telegraf.news писал, что Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой рейтинг лучших спортсменов в одиночном разряде. Две ведущие белорусские теннисистки, Арина Соболенко и Виктория Азаренко, изменили свои позиции в рейтинге — одна опустилась на одну строчку, другая, наоборот, улучшила свою позицию сразу на две строки рейтинга.

Соболенко потеряла статус второй ракетки мира, у Азаренко – плюс две позиции в рейтинге WTA