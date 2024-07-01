"Перепробовала всё, но…» - Соболенко снялась с Уимблдона

Опубликовано: 01.07.2024 17:03 , Обновлено: 01.07.2024

В понедельник, 1 июля, стало известно, что белорусская теннисистка Арина Соболенко не будет выступать на Уимблдонском турнире, который стартовал 1 июля. Узнали, как объяснила свой отказ от участия в соревнованиях сама теннисистка и кто займёт её место на корте.

Выйти на корт Уимблдона третьей ракетке мира помешала недавняя травмы плеча. В первом круге турнира Соболенко должна была встретиться с американкой Эминой Бектас. В результате вместо нее сыграет россиянка Эрика Андреева.

Комментируя своё решение сняться с турнира, Соболенко с сожалением отметила, что “перепробовала всё, чтобы подготовиться” к Уимблдону, “но плечо отказалось сотрудничать”.

“Я тренировалась до предела сегодня, но моя команда объяснила, что игра может сделать только хуже”, - призналась теннисистка.

Он подчеркнула, что участие в Уимблдоне “много значит” для неё и пообещала “вернуться сильнее, чем когда-либо в следующем году”.

Скриншот с официальной страницы Соболенко в Instagram

Инфомрацию подтвердили и организаторы турнира Большого шлема, заявив на официальной страничке в соцсети Х, что “будут скучать без Соболенко в этом году”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в июне Соболенко выбыла в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине. При счете 1:5 в соревновании с Анной Калинской спортсменка обратилась за помощью к врачам. Позже она опубликовала в своем аккаунте в Instagram мотивационное фото, которым дала понять, что проблемы со здоровьем не отменили её намерения попасть на турнир Большого шлема.

Соболенко вернулась к тренировкам после сорванного матча в Берлине. Пойдёт ли на Уимблдон?

При этом неудача в Берлине не сказалась на рейтинге Соболенко - она по-прежнему остаётся третьей ракеткой мира.