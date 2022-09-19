«Она практически начала плакать» — Белорусская теннисистка Азаренко отдала свои вещи украинским детям — Стаховский

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Опубликовано: 19.09.2022 15:59 , Обновлено: 19.09.2022

Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что белорусская теннисистка Виктория Азаренко передала сумку своих вещей Nike в Украину для юных спортсменов.

По его словам, они встретились с белоруской на открытом чемпионате Франции по теннису «Ролан Гаррос», которые проходил в мае-июне 2022 года.

«Честно говоря, она была единственным человеком, кто ко мне подошел, начал общаться и сопереживать. Она практически начала там плакать из-за того, что это все происходит и она не знает, что ей делать и как ей реагировать. Она спросила, что она может сделать и я ей ответил, что она может донатить деньги, передавать вещи, все что можешь делать, то и делай», — сказал Стаховский порталу «Большой теннис Украины».

Спортсмен сообщил, что Азаренко передала ему «сумку вещей Nike, непосредственно ее вещей». И только недавно ему удалось раздать их украинским детям, которые занимаются теннисом в Днепре и Запорожье.

«Главное, что им это большой кайф, потому что это вещи непосредственно ее, то есть они несут большую теннисную ценность для детей. Поэтому я уверен, что это поднимет им настроение», — отметил Стаховский.

https://twitter.com/Stako_tennis/status/1571527093191589900?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1571527093191589900%7Ctwgr%5Ebccb7e90859186352c10244e16616d9e018befb8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbtu.org.ua%2Fnews%2Foff-court%2F42092-sergej-stahovskij-vyshel-na-kort-vmeste-s-junymi-igrokami-v-dnepre-i-zaporozhe.html

Ранее Телеграф писал, что украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку сопернице, белоруске Виктории Азаренко после их матча на Открытом чемпионате США (US Open). Она объяснила, почему так поступила. В свою очередь Азаренко рассказала, что почувствовала в тот момент.

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