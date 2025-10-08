Новый телеканал в Беларуси пообещали запустить 10 октября

Опубликовано: 08.10.2025 15:51 , Обновлено: 08.10.2025

Директор ЗАО "Столичное телевидение" (СТВ) Александр Осенко заявил, что новый телеканал под лаконичным названием "Спорт ТВ" начнет вещание в Беларуси с 10 октября.

Это произойдет не с самого начала дня, а в 16:45 на 11-й кнопке. “Начнется оно отборочным поединком чемпионата мира-2026 Казахстан - Лихтенштейн”, - уточнил телевизионный функционер.

Он пообещал, что на телеканале покажут соревнования мирового масштаба в таких видах спорта, как футбол, теннис, плавание, гандбол и другие виды спорта.

“На начальном этапе мы будем использовать тот кадровый потенциал, который есть в нашей телекомпании, но также будем привлекать дополнительные кадры, имеющие отношение к спорту”, - пообещал гендиректор ЗАО “Столичное телевидение”.

Напомним, что «Столичное телевидение» объявило о запуске нового спортивного телеканала «Спорт ТВ» ещё в августе. В компании пояснили, что это решение связано со стремлением «к более целенаправленной и качественной подаче спортивных трансляций».

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