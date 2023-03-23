Новый глава БФФ пообещал понять "природу недостатков" белорусского футбола

Опубликовано: 23.03.2023 12:33 , Обновлено: 23.03.2023

Николай Шерстнев, возглавивший вчера Белорусскую федерацию футбола (БФФ), пообещал разобраться в проблемах, с которым сталкивается белорусский футбол, "понять природу его недостатков" и рассказал, какими будут его первые шаги в новой должности.

“Все просто: для начала надо глубоко погрузиться и разобраться в проблемах. В принципе многие на поверхности”, - заявил Шерстнев, отвечая на вопрос журналиста портала football.by.

Для этого, по мнению нового главы БФФ, “важно понять природу недостатков, вскрыть их и только вместе с профессионалами своего дела приступить к их устранению”. “Ищем пути решения и создаем ту основу, чтобы спорт встал на более профессиональные рельсы”, - добавил он.

Нового главу БФФ больше всего в белорусском футболе волнует общественное мнение

Больше всего в белорусском футболе, по словам Шерстнева, его волнует “общественное мнение, которое сложилось вокруг футбола”, а именно мнение болельщиков, специалистов и руководства Беларуси - “всех, для кого дорог футбола”.

“Все они хотят, чтобы уровень был совершенно иным. В желании изменить едины все. Как быстро удастся мне это сделать, сказать сложно”, - заявил Шерстнев, пообещав “приложить максимум усилий, чтобы сформировать сильную команду и все планы претворить в жизнь”.

По мнению нового главы БФФ, белорусские власти делают немало для развития футбола в стране.

“Наверное, пришло время задать вопрос: а где же результат? Это волнует всех. Хотелось бы, чтобы мы сообща сделали футбол таким, каким он был тогда, когда были полные стадионы. Чтобы футбол вновь стал массовым национальным явлением”, - заявил Шерстнев, отметив, что “времена, к сожалению, меняются”.

Глава БФФ хочет с помощью футбола уберечь детей от суицида и гаджетов

“Сейчас многие увлечены гаджетами. Благо интересы нас и родителей совпадают в том, чтобы уберечь детей от потери зрения, последующего суицида, чего сейчас, будем откровенны, достаточно”, - добавил руководитель БФФ. Он подчеркнул, что не все те, кто занимается в детстве футболом, станет футболистом, “но в любом случае это будет здоровый ребенок, физически развитый с крепкой психикой”.

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Как сообщал Телеграф, нового главу Белорусской федерации футбола выбрали 22 марта. Им стал Николай Шерстнев, бывший глава Витебской области. Предыдущий председатель Владимир Базанов снял свою кандидатуру, и Шерстнев остался единственным кандидатом на должность.

Главой белорусского футбола выбрали штангиста-гиревика