Главой белорусского футбола выбрали штангиста-гиревика

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Опубликовано: 22.03.2023 16:50 , Обновлено: 22.03.2023

В Минске 22 марта выбрали нового главу Белорусской федерации футбола. Им стал Николай Шерстнев.

Как сообщили в телеграм-канале Национального олимпийского комитета, предыдущий председатель Владимир Базанов снял свою кандидатуру. Поэтому Шерстнев остался единственным кандидатом на должность.

Николай Шерстнев — бывший глава Витебской области. В 1983 году он окончил зооинженерный факультет Витебской государственной академии ветеринарной медицины по специальности «Зоотехния».

Известно, что Шерстнев постоянноучаствует в соревнованиях по жиму штанги лежа и поднятию гири. В 2017 году он установил рекорд в Беларуси в жиме штанги лежа. А в 2019 году Шерстнев участвовал в чемпионате мира в сфере массового гиревого спорта, который прошел в Гродно.

Также Николай Шерстнев сенатор, он входит в комиссию Совета Республики по международным делам и национальной безопасности.

А еще стало известно, что в новый состав исполкома Белорусской федерации футбола вошел Александр Глеб. Всего там 20 человек, в том числе и Владимир Базанов.