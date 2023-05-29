"Никто из белорусских спортсменов не поддерживает войну" – Соболенко высказалась после скандального матча с украинской теннисисткой

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Опубликовано: 29.05.2023 14:02 , Обновлено: 20.10.2023

Белорусской теннисистке Арине Соболенко пришлось высказаться по острым политическим вопросам после скандального матча в 1-м круге турнира «Ролан Гаррос», в котором она обыграла соперницу из Украины Марту Костюк. После окончания матча украинка отказалась пожать белоруске руку. Зрители её освистали, но сама белорусская спортсменка на пресс-конференции по итогам матча свою соперницу оправдывала.

В первом круге “Ролан Гаррос” Арина Соболенко, которая сейчас занимает второе место в рейтинге WTA, обыграла Марту Костюк со счетом 6:3, 6:2. Традиционного рукопожатия после матча не случилось - украинка демонстративно прошла мимо Соболенко, отказавшись подать руку сопернице.

После этого с трибун донёсся недовольный свист публики, который Соболенко вначале восприняла на свой счёт - сделав пафосный реверанс, теннисистка обратилась к тренерской команде. Осознав, что недовольство публики, скорее всего, вызвано поведением её украинской соперницы, вернулась на корт и поблагодарила зрителей за поддержку.

На пресс-конференции по итогам матча спортсменке пришлось отвечать на “острые” вопросы журналистов. Один из них спросил, почему Соболенко считает, что “украинские спортсмены ненавидят белорусских” и почему от неё до сих пор не поступило “ясного заявления об осуждении или поддержке войны в Украине”.

В данном случае журналист сослался на интервью Соболенко изданию Tennis Majors, в котором она заявила, что некоторые люди, в том числе украинцы, «ненавидят» ее, и рассказала, как справляется с хейтом.

«Некоторые ненавидят меня» — Соболенко пообещала не впадать в депрессию из-за отношения украинцев

В ответ на вопрос журналиста Соболенко опровергла собственные слова, заявив, что “никогда не утверждала, что украинцы её ненавидят”.

“Я получаю вопросы, которые предполагают, что украинцы меня ненавидят. Тогда я говорю: “Если они меня ненавидят, то это их чувства”. У меня нет к ним такого отношения”, - пояснила белорусская спортсменка.

“Это так же ясно, как “один плюс один равно двум”

Касательно войны России и Украины она высказалась более однозначно:

“Никто в этом мире, ни российские, ни белорусские спортсмены, войну не поддерживает. Как мы можем поддержать войну? Ни один нормальный человек этого не поддержит”, - заявила Соболенко. При этом она посетовала, что спортсменов вынуждают “озвучивать публично такие очевидные вещи”.

“Это так же ясно, как “один плюс один равно двум”. Конечно, мы не поддерживаем. Если бы наши действия и слова могли как-то повлиять на войну, если бы это могло ее остановить, мы бы это сделали. Но, к сожалению, такой движущей силы у нас нет”, - резюмировала теннисистка.

“Этим людям должно быть стыдно”

В свою очередь Марта Костюк, комментируя поведение болельщиков на матче “Ролан Гаррос”, призналась, что не ожидала от них такой реакции.

“Если говорить честно, то этим людям должно быть стыдно. Интересно, как они отнесутся к своему свистку через 10 лет. Я не думаю, что положительно”, - цитирует Костюк издание Guardian.