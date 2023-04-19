Опубликовано: 19.04.2023 08:52 , Обновлено: 20.10.2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, чемпионка Australian Open в интервью Tennis Majors заявила, что некоторые люди, в том числе украинцы, «ненавидят» ее и рассказала, как справляется с хейтом.

«Определенно, я чувствую, что на меня смотрят очень странно, и, да, возможно, некоторые люди ненавидят меня», — сказала она в преддверии Porsche Tennis Grand Prix.

«Но сейчас я просто понимаю, что ничего плохого Украине не сделала. Есть люди, которые не любят меня только потому, что я родилась в Беларуси. Это как будто их решение, и я не могу это контролировать», — добавила спортсменка, отметив, что «это не лучшее чувство».

В издании также обратили внимание на то, что Александр Лукашенко публично похвалил достижения Соболенко.

«Я почти уверена, что это не помогает. Я не знаю, что сказать, потому что, опять же, он может комментировать мою игру, он может комментировать все, что захочет. Опять же, я не имею никакого отношения к политике. Я просто спортсменка, да, из Беларуси, и я просто стараюсь делать все возможное в своем виде спорта. Просто пытаюсь сосредоточиться на себе», — призналась теннисистка.

Также она отметила: «если украинцы будут ненавидеть меня еще больше после его речи, то что я могу поделать?». И добавила, что «будет рада помочь им, если они почувствуют себя лучше, ненавидя ее».

«Но в остальном, например, если бы я могла остановить войну, я бы сделала это, но, к сожалению, это не в моих руках и не под моим контролем», — подчеркнула белорусская теннисистка.

Она также рассказала, как справляется с описанной ситуацией:

«Я просто стараюсь поменьше бывать в Интернете, чтобы не увидеть ничего подобного. Я смогу сосредоточиться на себе и на своей игре и не слишком впадать в депрессию из-за этой ситуации».

Ранее Телеграф писал, что белорусским и российским теннисистам разрешили участвовать в Уимблдонском турнире в 2023 году. При этом теннисисты из Беларуси и России должны выступать в в качестве «нейтральных» спортсменов и «не выражать поддержку вторжению России в Украину в различных формах». Однако есть еще одно условие:

Организаторы Уимблдона решили допустить белорусских теннисистов на турнир. Но с условиями