Неудобная соперница? Соболенко с «баранкой» проиграла на старте турнира в Дубае

Опубликовано: 20.02.2024 15:38 , Обновлено: 20.02.2024

Белоруска Арина Соболенко, вторая ракетка мира, 20 февраля сенсационно проиграла на старте турнира WTA-1000 в Дубае 31-я ракетке мира хорватке Донне Векич. Счет – 7:6, 3:6, 0:6. Это был первый матч Соболенко после ее блестящей недавней победы на Australian Open.

Белоруска много ошибалась и нервничала. С трудом взяв первый сет на тай-брейке, уступила второй и почти без борьбы, с «баранкой» отдала третий. Соболенко совершила 8 двойных ошибок и 32 не вынужденные. Позволила сопернице сделать 7 брейков. Из 14 брейк-пойнтов Арина реализовала только три. Уступила белоруска и в своем обычно мощном оружии – по виннерсам: 42 на 39.

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Даже у самых сильных спортсменов бывают «неудобные» соперники. Пожалуй, Векич для Соболенко – как раз такая. Об этом говорит счет в личных встречах – 6:2 в пользу хорватки.

Ранее Телеграф рассказывал, как тренер Арины Соболенко Антон Дубров рассказал о планах спортсменки на 2024 год и о первостепенных задачах, которые она поставила перед собой после успешного прошлогоднего сезона. Он, по мнению тренера, был лучшим в карьере теннисистки. Дубров раскрыл, достигла ли Соболенко, по его мнению, своего внутреннего лимита, как спортсменка.

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